WorldSBK | Ducati-Bulega: è rinnovo per il 2026

Uno dei pezzi più pregiati del WorldSBK ha deciso di continuare la propria avventura. Nicolò Bulega rinnova per il 2026 con Aruba.it Racing - Ducati per rimanere tra le derivate dalla serie, ma in futuro l'attuale leader del mondiale strizza l'occhio alla MotoGP.

Bulega-Ducati per il 2026… e oltre

Il rinnovo di contratto tra Nicolò Bulega e Ducati non sorprende nessuno, dato che nelle ultime settimane il romagnolo avrebbe rifiutato un'offerta molto allettante da parte di BMW. Bulega ha scelto di continuare con Ducati, marchio che lo ha rilanciato quando la sua carriera si trovava ad un bivio. Di certo è strano che un top rider come Bulega abbia rinnovato per un solo anno per rimanere nel WorldSBK. Il motivo è presto spiegato: se le voci (come sembrano) sono vere, il prossimo anno Bulega avrebbe un pacchetto di test con la nuova Desmosedici 850cc che debutterà in MotoGP nel 2027 per il cambio regolamentare.

Bulega, che piace molto ai vertici dell'azienda e in particolare a Luigi Dall'Igna, in caso provi la sua competitività, potrebbe esserci la possibilità che compia il salto verso la MotoGP. D'altronde, le parole usate proprio da Dall'Igna nel comunicato ufficiale di Ducati non sono lì per caso: “Siamo certi che possa essere un pilota in grado di aprirsi molte strade”. Una via secondaria verso il sogno di ogni pilota.

Ducati, ora che fare? Bautista non sarà più in Rosso

Sempre di indiscrezioni si parla, è giusto precisarlo, ma Ducati sembra essere particolarmente attiva nel mercato WorldSBK, anche in vista del weekend al Marco Simoncelli di Misano questo fine settimana. Se ormai c'è la conferma di Bulega, Álvaro Bautista sembrerebbe verso la porta d'uscita di Borgo Panigale. Il due volte iridato ha sempre manifestato l'interesse di provare il nuovo modello della Panigale V4R, disponibile dalla prossima stagione, dando in più occasioni la disponibilità alla casa per il 2026. A quanto pare, però, sembra essere Ducati a non volere lo spagnolo nel proprio box. Una scelta difficile da fare, dato che Bautista ha riportato il titolo in Rosso nel 2022 ed è uno dei piloti più vincenti della storia, ma evidentemente la formazione comandata da Stefano Cecconi ha intenzione di ringiovanire il team, il tutto in vista di una possibile dipartita di Bulega a fine 2026. Ora sono molti gli interrogativi: Bautista continuerà a correre oppure appenderà il casco al chiodo? Ma soprattutto: su chi punterà Ducati? Se si vuole ringiovanire l'organico non si può puntare su Danilo Petrucci o Andrea Iannone, piuttosto su un pilota di prospettiva. Il weekend di Misano deve ancora cominciare, ma ci sono già diverse bombe di mercato.

