WorldSBK | Bentornato Michael Rinaldi: guiderà la R1 di MotoxRacing

Notizia nell'aria da tempo, ma ora c'è l'ufficialità: Michael Rinaldi tornerà nel WorldSBK dopo solo cinque round nel WorldSSP. L'italiano guiderà la Yamaha R1 di MotoxRacing, che giusto una settimana fa ha terminato il rapporto con Esteve “Tito” Rabat.

Yamaha offre una soluzione “in casa”

Nonostante MotoxRacing non sia una soluzione direttamente appoggiata da Yamaha, il costruttore giapponese ha cercato di offrire una soluzione interna per rimediare alla rottura del rapporto tra la squadra di Sandro Carusi e Tito Rabat. Yamaha ha proposto Michael Rinaldi, attualmente impegnato con la R9 nel campionato WorldSSP in forza alla formazione GMT94. I risultati per il pilota italiano, cinque volte vincitore nella massima serie, sono stati a dir poco deludenti. Questo ha aperto ad un ritorno, nella speranza che Rinaldi possa redimersi in una categoria che conosce meglio. Gli indizi c'erano già: nei test svolti proprio a Misano in questi giorni per il round che si svolgerà tra 13 e 15 giugno, Rinaldi ha avuto una prima presa di contatto con la sua nuova moto. Per il #21 sarà la prima volta lontano da Ducati e una Panigale. Il debutto è previsto proprio al Marco Simoncelli, pista dove Rinaldi ha dimostrato il suo talento in più occasioni.

Michael Rinaldi, ormai sicuro del proprio ritorno nel WorldSBK, ha dichiarato: “Sono estremamente grato a GMT94 per avermi dato l'opportunità di correre con loro quest'anno. Abbiamo dato tutto, ma non è bastato. Correre ancora nel WorldSBK è una grandissima opportunità per me: ci tengo a ringraziare Yamaha e MotoxRacing”.

Fuori Rinaldi, dentro García: un nuovo talento per il WorldSSP

Ovviamente GMT94 non poteva rimanere senza un pilota per la classe cadetta. Detto, fatto: la formazione francese avrà tra le proprie fila un pilota dall'indubbio talento come Roberto García. Lo spagnolo è il campione europeo in carica della Moto2 nel contesto del JuniorGP. Non riuscendo a fare il salto nel Motomondiale, il 18enne ha trovato un'ottima opportunità in un campionato del mondo. Come ha fatto sapere Yamaha, le due parti hanno già avuto modo di conoscersi tramite un test. Ecco le parole dello spagnolo: “Questa è un'opportunità stupenda per la mia carriera. Sono molto contento di far parte della famiglia Yamaha e di una squadra come GMT94. Mi sono divertito molto a provare la R9: l'obiettivo è quello di crescere ad ogni gara, con la speranza di raccogliere qualcosa di importante”.

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Andrea Locatelli e Yamaha insieme fino al 2027