F1 | RB conferma Yuki Tsunoda per il 2025: "Continueremo a crescere"

La Visa Cash App RB conferma Yuki Tsunoda per la stagione 2025. La squadra di Faenza ha deciso di puntare sul pilota giapponese anche nel prossimo anno, andando a definire un altro tassello per quanto riguarda la griglia di partenza del mercato piloti. Rimane il dubbio sul nome di colui che affiancherà il 24enne di Sagamihara, con Daniel Ricciardo e Liam Lawson in pole.

Un inizio di stagione da incorniciare per Tsunoda

Le prime otto gare del 2024 per Yuki Tsunoda sono state di altissimo livello, al punto da poter parlare della sua miglior stagione da quando è in F1. 19 punti conquistati, cinque arrivi a punti su otto gare, e un altro nella Sprint Race del GP di Miami: risultati che lo portano in decima posizione in campionato, davanti a Lance Stroll con l'Aston Martin.

Una conferma quindi meritata per Tsunoda, che resterà con la squadra faentina per il quinto anno consecutivo: il nipponico ha infatti esordito nel 2021, quando la squadra si chiamava ancora Alpha Tauri. La conferma ufficiale è arrivata subito prima delle qualifiche del GP del Canada, e a pochi giorni di distanza dalla conferma di Sergio Perez in Red Bull per il prossimo anno.

Le parole del pilota e del team

Yuki Tsunoda: “Sono molto felice di restare con Visa Cash App RB, ed è una bella sensazione vedere il mio futuro deciso così presto quest'anno. Per questo voglio ringraziare tutti quelli della Red Bull e della Honda che hanno giocato un ruolo così importante nella mia carriera e che continueranno a farlo. Il team ha un grande progetto di sviluppo davanti a sé e sono entusiasta di farne parte. È bello sapere che tutti apprezzano tutto il duro lavoro che ho svolto e che la squadra crede che io possa aiutarla a salire più in alto sulla griglia. Abbiamo già fatto evidenti progressi in questa stagione e questo mi motiva davvero a dare sempre il massimo ed è quello che continuerò a fare con VCARB. Per il momento mi concentro sulle restanti gare di questa stagione, con l’obiettivo di portare a casa più punti possibili, crescendo sempre con la squadra, gettando le basi per fare ancora meglio il prossimo anno!”.

Laurent Mekies, TP della Visa Cash App RB: “Ho osservato con interesse i progressi di Yuki in Formula 1 ancor prima di tornare a Faenza, ed è stato impressionante, anno dopo anno. Il passo avanti che ha fatto quest’anno è semplicemente fenomenale e continua a sorprenderci tutti, gara dopo gara. Non c'è dubbio sulla sua velocità naturale alla quale ha ora aggiunto un approccio molto più maturo e questa combinazione lo rende un pilota molto veloce e costante, nonché un grande giocatore di squadra. Continuiamo a comprendere meglio ciò di cui ha bisogno da noi e viceversa, quindi stiamo progredendo insieme, Yuki come pilota e il team, come Visa Cash App RB. Condividiamo le stesse ambizioni, quindi ci sono diversi buoni motivi per continuare il nostro viaggio insieme. Ha ancora tanto da dare!”.

Peter Bayer, CEO di Visa Cash App RB: “Yuki si è formato sia nei programmi Red Bull che Honda Junior Driver, ed è grazie al buon lavoro di tutte le parti se è stato in grado di raggiungere il suo attuale livello di prestazioni. Come dice il proverbio, ‘squadra vincente non si cambia’, quindi siamo lieti di confermare Yuki come parte del nostro futuro. È una risorsa preziosa dentro e fuori dalla pista, poiché la sua natura coinvolgente lo ha reso molto popolare tra i fan di tutto il mondo. Siamo entusiasti che rimanga con noi”.

Alfredo Cirelli