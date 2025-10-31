Super Lap punta al doppio titolo GTC e Time Attack nel gran finale di Misano

L’attesa è finita: Super Lap Driving Academy & Race Team si prepara a tornare protagonista in pista per l’ultimo round della stagione 2025, in programma Sabato 1° Novembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. La scuderia siciliana diretta da Walter Palazzo e Livia Magnano affronta con determinazione l’atto conclusivo dei campionati GTC e Time Attack Italia, con l’obiettivo di centrare un prestigioso doppio titolo tricolore.

Montebello all’assalto dei due campionati

Grande attesa per Daniel Montebello, che arriva a Misano da leader sia nella classe Goodyear 992 GT3 del GTC, sia nella classe Supercar del Time Attack Italia, dove comanda anche la graduatoria assoluta Street Series. Il pilota maltese, protagonista di una stagione di grande livello al volante della Porsche 992 GT3, avrà l’occasione di coronare con due titoli un’annata costellata di successi, frutto del perfetto lavoro di squadra del team siciliano, che lo ha costantemente messo nelle condizioni ideali per esprimere tutto il suo potenziale.

Arena cresce e punta a chiudere con un altro risultato di rilievo

Accanto a lui sarà in pista anche Giovanni Arena, deciso a chiudere in bellezza una stagione che lo ha visto crescere gara dopo gara. Il pilota e imprenditore siciliano, impegnato nella classe TFL 992 GT3 RS del GTC, ha mostrato una progressione costante sin dalle prime uscite, grazie al lavoro di preparazione svolto insieme allo staff tecnico Super Lap. Nel precedente appuntamento al Porsche Experience Center Franciacorta, Arena ha fatto registrare tempi molto vicini a quelli del più esperto compagno di squadra, segno tangibile di un percorso di maturazione sportiva che lo proietta tra i protagonisti del round conclusivo di Misano.

Un 2025 da incorniciare per Super Lap

A prescindere dai risultati dell’ultimo weekend, la stagione 2025 rappresenta già un successo per Super Lap Driving Academy & Race Team, ormai realtà consolidata nel panorama del motorsport nazionale. Il team siciliano ha saputo distinguersi non solo per le prestazioni in pista, ma anche per il suo ruolo formativo, rappresentando un punto di riferimento per i piloti che desiderano avvicinarsi al mondo delle competizioni. Con l’ultimo appuntamento di Misano, la squadra punta a coronare un anno ricco di soddisfazioni e a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento tra le eccellenze italiane del panorama racing.

Daniel Montebello in azione su Porsche

Le parole di Livia Magnano

“Siamo pronti e determinati per l’ultima tappa della stagione a Misano – ha dichiarato Livia Magnano, team manager di Super Lap – È stata un’annata impegnativa ma anche ricca di soddisfazioni. La possibilità di conquistare due titoli con Daniel Montebello sarebbe un premio al lavoro di tutto il team, ma sappiamo che nulla è scontato. Anche Giovanni Arena ha mostrato una crescita importante e merita di chiudere nel migliore dei modi. Tutti noi daremo il massimo per vivere un weekend che speriamo possa regalarci grandi emozioni e, perché no, qualche festeggiamento importante!”.

Dove seguire il weekend di Misano

Il round finale di Misano sarà trasmesso in diretta televisiva nazionale su GO-TV Channel (canale 809 Sky e 244 DTT) e in live streaming sui canali social ufficiali del Time Attack Italia, con collegamento a partire dalle ore 10:30 di Sabato 1° Novembre.