WEC | Test per Vettel con Porsche. Impegno in vista a Le Mans?

Sebastian Vettel è atteso al debutto in Hypercar settimana prossima al Motorland Aragon a bordo di una Porsche 963. L'ex stella del Mondiale di F1 si prepara per un test di trentasei ore, sessione privata in vista della 24h Le Mans che come da tradizione si svolgerà a giugno.

Le Mans chiama Vettel?

Dopo alcuni giri al simulatore di Porsche Penske Motorsport ed una prova della 963 presso il Centro Ricerca e Sviluppo Porsche di Weissach, arriva per il primo test concreto per il 36enne che dopo aver concluso la parentesi in F1 non è più tornato in pista.

L'australiano Matt Campbell, il danese Michael Christensen , il transalpino Frédéric Makowiecki, il francese Kévin Estre, il tedesco André Lotterer ed il belga Laurens Vanthoor divideranno l'abitacolo con il nativo di Heppenheim, tutti i protagonisti citati sono regolarmente in azione nel FIA World Endurance Championship 2024.

L'ex volto di Red Bull, Ferrari ed Aston Martin per la massima formula ha riportato in una nota:

Non vedo l’ora di provare la Porsche 963. Ho già avuto la possibilità di testare la vettura durante una prova a Weissach. Ho sempre seguito altre serie di corse e la mia curiosità per gli eventi di resistenza mi ha portato a prendere questa decisione. Ci vorrà sicuramente un aggiustamento e un po’ di tempo per abituarsi, ma tutti nella squadra sono molto aperti e mi aiutano. Questa sarà una nuova esperienza per me. Al momento non ci sono ulteriori piani per il futuro

Non è mancato il parere da parte di Thomas Laudenbach, Vice Presidente Porsche Motorsport

Siamo lieti che Sebastian Vettel sia interessato alla nostra Porsche 963. La nostra corsa di 36 ore con Porsche Penske Motorsport e i nostri piloti ufficiali al Motorland Aragón offre un ambiente perfetto per provare il nostro prototipo ibrido

Porsche e Vettel insieme a Le Mans? - Credits: Porsche Motorsport

Cosa aspettarsi ora?

Porsche Penske Motorsport avrà un totale di tre auto per la 24h Le Mans 2024, due di queste presenti a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship.

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 e Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Makowiecki #5 attendono altri tre volti per la terza 963 che gareggerà esclusivamente sul ‘Circuit della Sarthe’.

Vettel diventa sicuramente uno dei candidati per un posto sulla terza 963 ufficiale, gli altri due potrebbero arrivare direttamente dal North America. Ricordiamo in merito Mathiueu Jaminet, Nick Tandy, Felipe Nasr e Dane Cameron, iscritti full-time nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Attenzione anche a non sottovalutare la presenza del campione in carica della Indy500 Josef Newgarden, americano regolarmente iscritto alla NTT IndyCar Series che con Porsche Penske Motorsport ha vinto l'ultima Rolex 24. Non è da escludere neanche una promozione per il campione DTM 2023 Thomas Preining, austriaco che ha testato una 963 ufficiale a febbraio in quel di Sebring.

Luca Pellegrini