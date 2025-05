Super Lap brilla anche a Monza nel secondo round del Time Attack e GTC

Un nuovo weekend di grandi soddisfazioni ha visto come protagonista Super Lap Driving Academy & Race Team, impegnata sull’Autodromo Nazionale di Monza in occasione della seconda tappa stagionale dei campionati GTC e Time Attack Italia. Nell’appuntamento andato in scena nel mitico Tempio della Velocità, la scuderia catanese si è infatti nuovamente distinta in entrambe le competizioni, facendo registrare con i propri tre piloti al via degli ottimi riscontri cronometrici nella sfida sul giro veloce.

L’evento, trasmesso in diretta televisiva nazionale e disputatosi su uno dei circuiti più ricchi di fascino e tradizione al mondo ha visto, dopo le eccellenti performance messe in mostra nel round inaugurale al Mugello, il team siciliano confermarsi nelle posizioni di vertice delle varie classifiche, con Daniel Montebello, Domenico Zappalà e Giovanni Arena artefici di ottime prestazioni e continui progressi al volante delle rispettive Porsche 992 GT3. Risultati raggiunti grazie all’eccellente lavoro dello staff capitanato da Walter Palazzo e Livia Magnano, il quale ha messo a disposizione tutta la propria esperienza e professionalità per accompagnare i piloti nella propria escalation prestazionale sul tracciato in assoluto più veloce del panorama tricolore.

Domenico Zappalà in azione a Monza

Vittoria per Montebello, Zappalà e Arena in crescita

Daniel Montebello è riuscito infatti a svettare nella classe Goodyear 992 GT3 del GTC, centrando il miglior tempo al volante della Porsche 992 GT3 e togliendosi la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio più bello e ambito del mondo; il pilota maltese si è poi distinto con un’ottima seconda piazza conquistata sia nella classe Supercar che nel raggruppamento Street Series del Time Attack Italia, dove ha ottenuto il proprio best lap personale della propria giornata in 1:57.478. Ottime indicazioni sono arrivate anche da Domenico Zappalà, il quale alla sua seconda presenza nella classe TFL 992 GT3 RS ha confermato i propri rapidi progressi, giungendo a soli tre decimi dal terzo gradino del podio e dimostrando ancora una volta di poter essere protagonista nel prosieguo del campionato. La giornata si è inoltre rivelata altrettanto positiva anche per Giovanni Arena: il pilota e imprenditore siciliano, nonostante fosse soltanto alla sua seconda presenza in carriera al via di una competizione ufficiale, si è avvicinato notevolmente ai tempi dei migliori, chiudendo con un crono di 1:57.596 che lo ha collocato a poco più di un secondo dal podio. Risultati che premiano il lavoro di coaching portato avanti nel corso di questa prima parte di stagione, e che sicuramente lasciano presagire una seconda metà di campionato ancora più ricca di soddisfazioni per Super Lap Driving Academy & Race Team.

Giovanni Arena in crescita anche a Monza

Palazzo: “Ancora grandi progressi”

Walter Palazzo (Super Lap Driving Academy & Race Team): “Siamo molto soddisfatti per i risultati conquistati in questa seconda tappa stagionale a Monza. Grazie al lavoro di coaching ed all’analisi costante dei dati telemetrici in collaborazione con i nostri ingegneri, siamo riusciti a fornire ai nostri piloti delle indicazioni preziose che hanno permesso a tutti loro di migliorare notevolmente i tempi sul giro nel corso della giornata. E’ fantastico vedere come anche chi abbia un livello di esperienza in pista ancora modesto sia riuscito a fare dei veri e propri passi da gigante, evidenziando come tutto il Team stia lavorando nella giusta direzione e con grande spirito di squadra. Desidero quindi ringraziare i nostri Piloti e tutto il nostro Staff per questa splendida trasferta a Monza, dando loro appuntamento al prossimo round in Austria”

Super Lap Driving Academy & Race Team tornerà in azione nel terzo evento stagionale dei campionati GTC e Time Attack Italia, in programma sul circuito austriaco del Red Bull Ring nel weekend del 6-7 Giugno.