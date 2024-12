LiveGP Awards 2024 | Le candidature al titolo di "Impresa sportiva dell'anno Auto"

Con l'anno che sta per concludersi è tempo di elencare le nomination per i LiveGP Awards 2024 riguardanti l'impresa sportiva dell'anno tra le quattro ruote. La Redazione ha scelto, tra i tantissimi temi sportivi di quest'anno, cinque imprese da ricordare: spetterà, come di consueto, ai nostri lettori eleggere l'impresa vincitrice, esprimendo nella pagina dedicata agli Awards propria preferenza.

Evans vince a San Paolo dopo essere partito ultimo (Formula E)

Il Campionato Mondiale di Formula E 2024/25 apre le danze a San Paolo e Mitch Evans, pilota in forza alla Jaguar TCS Racing, porta a casa una vittoria storica per la Formula E, con un comeback king dall’ultima posizione in griglia al gradino più alto del podio. Vittoria costruita in una gara spettacolare con neutralizzazioni, due bandiere rosse e più di un centinaio di sorpassi complessivi: Evans si trova lì dove conta nelle fasi finali e mantiene i nervi saldi per vincere di un soffio su Antonio Felix Da Costa. Un debutto spettacolare per la GEN3 Evo, il nuovo Attack Mode e la scuderia Jaguar.

Ferrari bissa il trionfo alla 24h Le Mans (WEC)

Lo storico successo maturato nel 2023 ha trovato replica anche quest'anno, questa volta con la scuderia di Maranello più in controllo della situazione, che ha costruito il successo progressivamente. Gli ostacoli non sono mancati (penalità ricevuta in qualifica per la #51 e per la Ferrari #83 di AF Corse) ben riassunti dalla portiera della 499P #50, rimasta incredibilmente aperta nelle fasi finali. Ferrari ha giocato un bel cambio di strategia, improntando tutto al risparmio di energia, assistendo ad una Toyota, pronta ed agguerrita per la rivincita, che si gira alla Chicane Dunlop.

Fornaroli conquista il titolo all'ultima curva (FIA F3)

Costanza e consistenza: così si può riassumere il 2024 di Leonardo Fornaroli, campione in FIA F3 nonostante non abbia raccolto vittorie durante la stagione. Il piacentino ha rappresentato una presenza costante sul podio, tornando a casa a mani vuote soltanto in due occasioni. Arrivato a Monza per il duello finale nel testa a testa con Gabriele Minì, nella gara “lunga” mette a segno un sorpasso all'ultimo giro, alla curva intitolata a Michele Alboreto, la Parabolica, passando all'esterno Christian Mansell: terzo al traguardo, ha così i punti necessari per vincere di appena due lunghezze su Minì, arrivato secondo nella gara all'Autodromo.

Newgarden trionfa all'ultimo giro nella Indy 500 (IndyCar)

L'edizione 2024 della Indy 500 passa alla storia come una gara movimentata, ritardata di oltre quattro ore a causa della forte pioggia caduta nelle prime ore della giornata sul catino dell'Indiana. Newgarden è nel vivo della lotta fin dall'inizio, insieme al compagno di squadra Scott McLaughlin scattato dalla pole position. Come al solito le ultime tornate sono decisive: Pato O'Ward pare avere il passo necessario per attaccare Newgarden: il pilota McLaren passa il pilota Penske nell'ultimo giro, ma Newgarden risponde con un attacco all'esterno di O'Ward in curva tre, che gli consente di passare sulla Brickyard in prima posizione. Una vittoria importante per Newgarden e Penske dopo la squalifica (con infinite polemiche) rimediata a Saint Petersburg, per uso improprio del sistema push-to-pass.

Verstappen vince in rimonta il GP Brasile (F1)

Nella pioggia battente di Interlagos Max Verstappen scatta dalla diciassettesima posizione e finisce primo, mettendo in scena un manuale di grinta, velocità e lettura di gara. Nella prima fase di gara procede a passo costante per risalire la china, poi, poco prima dell'incidente di Franco Colapinto che porterà alla bandiera rossa, decide di non rientrare ai box. Quest'ultima diventa una decisione fondamentale, che gli permetterà un cambio di coperture “gratis”: al riavvio non ce n'è per nessuno e il pilota di Hasselt si invola verso un successo storico. Una vittoria importante, perché, nel trittico di gare che doveva riportare Lando Norris a distanza di tiro nel Mondiale Piloti, il pilota olandese cancella virtualmente qualsiasi velleità del pilota inglese di casa McLaren.

Luca Colombo