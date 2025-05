WorldSBK | Cremona, FP1: Bulega primeggia, ma quante cadute!

Nicolò Bulega apre il weekend del WorldSBK al Cremona Circuit con il primo tempo nella sessione di FP1. Il ducatista è uno dei pochi a non essere caduto in una sessione complicata per le condizioni della pista. A seguirlo sono il “padrone di casa” Danilo Petrucci e Toprak Razgatlıoğlu.

Bulega è primo, quattro Ducati a terra

Il ritorno del WorldSBK a Cremona è stato macchiato da un gran numero di cadute nella prima sessione del fine settimana. Nicolà Bulega è uno dei pochi ducatisti ad aver portato la sua Panigale V4R intatta ai box con un crono di 1:29.158 davanti a Danilo Petrucci, uno dei piloti ad essere caduto. Ad aver aperto le danze è stato Andrea Iannone nel primo giro del turno in prossimità dell'ultima chicane. Pochi problemi per il pilota Pata Go Eleven, che è ritornato in sella nella seconda parte del turno per far segnare il 12° crono della mattinata. A seguirlo è stato Álvaro Bautista, anch'egli caduto ma ha danneggiato in forma maggiore la propria moto, riuscendo a rientrare solo con meno di 1' dalla fine della sessione per assicurarsi che tutto fosse pronto per le FP2 del pomeriggio. Nel ghiaione lombardo anche Ryan Vickers, sorprendentemente veloce nei suoi primi giri a Cremona.

Bene Toprak, bentornato Jonathan Rea!

La terza posizione del turno inaugurale spetta a Toprak Razgatlıoğlu, che piazza la BMW in top 3 nonostante la limitatissima esperienza sul tracciato cremonese dello scorso anno durante i test. Il turco si è messo alle spalle la Honda di Iker Lecuona, che proprio a Cremona lo scorso anno ha messo a segno uno dei weekend più positivo della stagione con un 4°, un 5° ed un 6° posto nelle tre manche. I fratelli Sam e Alex Lowes sono rispettivamente in 5ª e 6ª piazza davanti al secondo pilota HRC Xavi Vierge.

Le Yamaha di Andrea Locatelli e Remy Gardner precedono la seconda Bimota di Axel Bassani per chiudere i migliori dieci del turno. A proposito dei Tre Diapason, è tornato finalmente in pista Jonathan Rea. Dopo il terribile infortunio di Phillip Island il nordirlandese è sceso in pista facendo segnare il 17° tempo complessivo a meno di 1.5" dalla vetta della sessione e verrà rivalutato dopo questo turno per avere un'idea più chiara della sua condizione.

WorldSBK | Cremona: i risultati delle FP1

Valentino Aggio

