GTWC Europe | Prologue Paul Ricard: CSA McLaren chiude in vetta

Cala ufficialmente il sipario sul Prologue del Paul Ricard in vista del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Dieci marchi hanno preso parte ai test collettivi in Francia in vista della prima sfida dell'Endurance Cup che si svolgerà sempre in quel di Le Castellet tra un mese.

#111 CSA Racing McLaren - Credits- GTWC Europe

CSA Racing McLaren leader su GetSpeed Mercedes

Simon Gachet, nuovo pilota ufficiale McLaren di cui parleremo successivamente, è stato il più veloce dell'intera due giorni in occasione della Session 4. La McLaren 720S EVO GT3 #111 CSA Racing, squadra pronta per il debutto con il marchio di Woking in PRO dopo aver gareggiato un anno con Audi, ha firmato il cronometro in 1.53.602 battendo il riferimento di 1.53.657 siglato durante la Session 3 dalla Mercedes AMG GT3 EVO #3 GetSpeed di Karol Basz.

La seconda giornata è stata la più indicativa in termini cronometrici, il best lap del day-1 è stato infatti di 1.55.186 firmato da Mirko Bortolotti a bordo della Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #63 GRT-Grasser Racing Team.

La Lamborghini #76 Barwell Motorsport ha chiuso in totale 281 giri nell'arco delle quattro sessioni, l'auto citata ha siglato ben 150 tornate nel solo day-1 battendo i 139 giri di Lionspeed GP Porsche.

#63 GRT Lamborghini - Credits. GTWC Europe

Comtoyou Racing torna con Drudi

Oltre a Matteo Cairoli, Alessio Rovera, Alessandro Pier Guidi, Mirko Bortolotti e molti altri, il GTWC Europe avrà ancora una volta la presenza di Mattia Drudi a bordo dell'Aston Martin #7 Comtoyou Racing.

Il romagnolo dividerà l'abitacolo dell'auto vincitrice dell'ultima 24h di Spa con i danesi Nicki Thiim e Marco Sorensen. Si ricompone quindi il vincente tridente della compagine belga che sarà parallelamente in scena anche in Bronze ed in Silver Cup.

Credits. GTWC Europe

Nel primo caso spiccano in Sprint Ricardo Baptista e Rafael Suzuki, mentre nell'Endurance il primo nome confermato è quello di Jessica Hawkins. Nella seconda occasione, invece, sono da segnalare Kobe Pauwels e Matisse Lismont oltre all'aggiunta di Jamie Day, volto di AMR Driver Academy.

Per Aston Martin Racing menzione particolare anche per Walkenhorst Motorsport in PRO con Henrique Chaves e David Pittard oltre all’ex vincitore della 24h di Spa Christian Krognes. Il primo citato militerà in Sprint insieme a Matteo Villagomez, in pista nell'Endurance Cup in Silver con Oliver Söderström e Romain Leroux.

Pure Rxcing e Schumacher CLRT con Porsche in PRO oltre a Rutronik Racing

Pure Rxcing e Schumacher CLRT oltre a Rutronik Racing rappresenteranno Porsche Motorsport nel GTWC Europe in PRO. La compagine lituana si concentra esclusivamente per quanto riguarda il panorama GT3 sulla serie SRO dopo aver ottenuto il titolo Bronze nel 2023, l'Asian Le Mans Series GT 2023/24 ed il FIA World Endurance Championship LMGT3 2024.

Altri annunci da rimarcare prima del GTWC Europe 2025

Alex Malykhin, titolare della squadra pronto per una nuova sfida anche in LMP2, guiderà la Porsche 992 GT3-R #911 in compagnia del plurivincitore della 24h Le Mans Richard Lietz e l'ex campione DTM Thomas Preining.

Credits: GTWC Europe

Esce di scena Joel Sturm, fresco campione Asian Le Mans Series 2024/25 e Klaus Bachler che correrà con Schumacher CLRT insieme a Laurin Heinrich e Ayhancan Güven al posto di Dorian Boccolacci.

Ricordiamo, invece, la partecipazione in PRO di Rutronik Racing con Patric Niederhauser, Sven Mueller ed Alessio Picariello. I primi due citati militeranno anche in Sprint Cup, la coppia ha ottenuto una vittoria nell'autunno del 2024.

Arthur Rougier e Simon Gachet nuovi piloti McLaren

Arthur Rougier e Simon Gachet sono nuovi piloti ufficiali McLaren per la stagione 2025. I due francesi si uniscono a Marvin Kirchhöfer, Adam Smalley, Ben Dörr, Dean MacDonald, Benjamin Goethe e l'ex volto di FIA F3 Joseph Loake.

Quest’ultimo entra nel gruppo del brand di Woking che come ‘McLaren Graduate’ contemplerà anche il campione 2023 McLaren Trophy Tommy Pintos, Josh Rattican ed Aston Millar.

#59 Garage 59 McLaren - Credits. GTWC Europe

Ricordiamo l'assenza di Tom Gamble, nuovo volto di Aston Martin Racing per il FIA World Endurance Championship e l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Garage 59 sarà ancora una volta il team di riferimento di McLaren nel GTWC Europe Endurance e Sprint. Kirchhöfer /Goethe/Loake saranno protagonisti in PRO, mentre nella Bronze Cup spiccano Miguel Ramos/Guilherme Oliveira/Tom Fleming. Parentesi finale per la McLaren #58 Gold Cup affidata a Louis Prette/Adam Smalley/Dean MacDonald.

GTWC Europe 2025: Pirelli presenta il P Zero DHG

In occasione del Prologue del Paul Ricard è stato presentato il nuovo pneumatico P Zero DHG. Si tratta della versione aggiornata della mescola riservata a GT3, GT4 e GT2, prototipo che debutterà tra un mese in occasione della prima sfida del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup sempre al Paul Ricard.

La componente in gomma naturale di questa nuova famiglia di pneumatici è infatti certificata Forest Stewardship Council™ (FSC™) in linea con la gamma Pirelli che, dallo scorso anno, è stata sviluppata per la Formula 1.

Il nuovo DHG completa la revisione dell'intera gamma GT, affiancandosi allo pneumatico da bagnato WHB introdotto lo scorso anno e in sostituzione del DHF. Il DHG è disponibile in diverse misure per adattarsi a tutte le classi GT. Le principali innovazioni del nuovo P Zero che sarà utilizzato dalla classe GT di punta sono i materiali che assicurano un range di lavoro più ampio, un warm-up più rapido e una maggiore costanza in termini di bilanciamento della vettura sulle lunghe distanze.

Credits: GTWC Europe

Nel 2025 sarà protagonista anche il Cinturato WHB. Quest'ultimo, introdotto nel 2024 solo per le vetture GT2 e in alcuni campionati anche per la GT3, è l'ultima evoluzione dello pneumatico da bagnato Pirelli.

Le nuove mescole hanno contribuito a migliorare l'impronta a terra, ottimizzando al contempo l'aderenza e il warm-up alle basse temperature. La stabilità nel passaggio da condizioni di bagnato a condizioni di asciutto non è stata compromessa.

Appuntamento ora a metà aprile per la 1000km che aprirà il GTWC Europe 2025. Sarà la prima tappa dell'Endurance Cup, mentre per l'opening round della serie Sprint dovremo attendere l'appuntamento di Brands Hatch a maggio.

Luca Pellegrini