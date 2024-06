Moto2 | GP Olanda, qualifiche: Aldeguer firma il dominio delle Boscoscuro

Ad Assen è dominio totale per le Boscoscuro che domani, per il Gran Premio d’Olanda della Moto2, monopolizza la prima fila. La moto italiana ha conquistato il nuovo record della pista con Fermin Aldeguer, che si è preso la pole in 1.35.269 e che anche nel suo ultimo giro, un 1.35.3, è risultato inavvicinabile da tutti.

Aldeguer guida la truppa Boscoscuro, Lopez beffato dalle bandiere gialle

Così Aldeguer, alla seconda pole stagionale dopo quella di Jerez, guida una pattuglia di Boscoscuro che completa tutta la prima fila con Ogura e Garcia. Quarto tempo per la migliore delle Kalex, quella di Manu Gonzalez (Gresini Racing), che paga quasi 4 decimi di distacco e che è seguita dall’ultima Boscoscuro di Alonso Lopez, beffato in un paio di occasioni nel finale dalle bandiere gialle causate da Canet e Van den Goorbergh che gli hanno tolto tempi migliori. Chiudono in top-10 i due italiani presenti in Q2 con Tony Arbolino che apre la terza fila con il settimo tempo, dietro ad Albert Arenas, e con Celestino Vietti che invece è 10° e apre la quarta fila, preceduto da Moreira e Dixon.

Disastro per Izan Guevara che ha distrutto la moto con una scivolata avvenuta al via del turno in curva 8 e che così non ha completato nemmeno un giro.

La classifica del Q2: Aldeguer chiude con il record della pista, le Kalex inseguono.

In Q1 fuori Foggia con lo stesso tempo di Guevara

In Q1 grande beffa per Dennis Foggia, che non passa in Q2 nonostante lo stesso tempo di Izan Guevara, ultimo dei qualificati. A escludere Foggia sotto la bandiera a scacchi è stato Senna Agius, autore di un grande ultimo settore che gli ha permesso di chiudere davanti a Guevara e Foggia per due soli millesimi. In Q2 sale, oltre ad Agius, Van den Goorbergh e Guevara, Albert Arenas, leader del turno in 1.36.139. Fuori anche Bendsneyder, sesto, e il rientrante – al posto dell’infortunato Deniz Oncu – Marcel Schrotter. Out Xavi Cardelus per una frattura al piede destro, che non ha disputato il turno.

La classifica del Q1: Foggia out con lo stesso tempo di Guevara.

Il Gran Premio d’Olanda della Moto2 scatterà domani al solito orario delle 12.20: gara di 22 giri. Corsa alla quale cercherà di partecipare anche Joe Roberts, oggi inquadrato nel box di American Racing dopo la frattura alla clavicola rimediata nel turno di libere di ieri. Domani l’americano cercherà di ottenere il fit e di partire, dall’ultima posizione, per provare a racimolare qualche punto in ottica Mondiale.

Mattia Fundarò