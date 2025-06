MotoGP | GP Olanda, Bezzecchi ancora a podio: "Weekend fantastico"

Domenica da incorniciare per Marco Bezzecchi, che porta a casa un incredibile secondo posto nel GP d'Olanda di MotoGP, bissando così la terza piazza di ieri nella Sprint. Un podio più che meritato per il riminese, sempre più punto di riferimento per un'Aprilia in costante crescita.

Una domenica da ‘simply the Bez’

Se al Mugello era 'vorrei, ma non posso', ad Assen la musica è totalmente diversa per Marco Bezzecchi: scattato dalla quinta casella, l'alfiere di Aprilia ha subito guadagnato una posizione, poi, giro dopo giro, ha settato il proprio ritmo, portandosi in seconda piazza e rimanendoci poi fino alla bandiera a scacchi. Un weekend - e una domenica - da ‘simply the Bez’:

Sono molto felice chiaramente, è stato davvero un weekend fantastico! Non ricordo nemmeno l'ultima volta che ho fatto un doppio podio, non potrei essere più felice di così. Ma sono contento soprattutto per la gara di oggi, sono stato vicino a Marquez tutto il tempo e sinceramente non mi aspettavo di riuscirci, ma poi mi son detto ‘perché non provarci?’.

Una ‘caccia’ - quella al leader Marc Marquez - che, pur non concretizzandosi, ha tenuto ugualmente col fiato sospeso fino alla fine e che il riminese ha commentato così:

All'inizio ero un po' più vicino e ho pensato di provare ad attaccare, ma non ero mai abbastanza vicino. Mi son detto ‘me lo devo studiare, prepararmelo bene e provarci’, ma i giri passavano e pian piano Marquez ha iniziato a migliorare il proprio passo e da lì in poi è stata più una lotta per cercare di rimanergli attaccato.

Insomma, poco da fare per il ‘Bez’, che però vuole focalizzarsi più sugli aspetti per lui positivi:

Lui [Marquez] è forte un po' dappertutto, poi a sinistra ha questa dote di essere veloce, ma devo dire che non è che mi desse così tanta paga… Dai, son migliorato, soprattutto nel corso della gara, vedendo lui e cercando di capire come facesse. Però generalmente lui va un molto forte dappertutto…

Miglioramenti costanti, ma ancora non basta

Un fine settimana che ha confermato i progressi di Aprilia già visti al Mugello, ma il gap da Ducati resta ancora importante, come ha confermato lo stesso Bezzecchi:

Diciamo che Ducati sembra che possa mantenere quel passo lì gestendo un po' di più, mentre io per fare lo stesso sono veramente impiccato con la guida. Però ci stiamo lavorando ed io sono molto contento e soddisfatto dei miei ragazzi del box e in generale di tutte le persone a Noale.

‘One Step Closer’: potrebbe essere questa la colonna sonora del GP d'Olanda per il ‘Bez’, il cui feeling con la RS-GP25 è sempre più solido, soprattutto in qualifica, vero passo avanti di questo weekend:

Sono contento di essere riuscito a partire più avanti, era uno step che andava fatto perché non potevamo continuare a faticare così, ma allo stesso tempo non bisogna accontentarsi. È chiaro che incontreremo altre difficoltà, ma dovremo essere sempre più bravi a cercare di venirne fuori fino a che non raggiungeremo il nostro obiettivo. Ma per adesso questo primo step che abbiamo fatto mi ha portato subito dei buoni risultati e di questo sono molto contento. Ora cerchiamo di farlo diventare una cosa più concreta.

Giorgia Guarnieri

