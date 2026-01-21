MotoGP | Trackhouse Racing svela la doppia livrea per la nuova stagione

Il team Trackhouse Racing ha svelato a Milano la livrea dell'Aprilia RS-GP26 con cui affronterà la stagione 2026 di MotoGP. Il team guidato da Davide Brivio riparte dai confermati Ai Ogura e Ràul Fernández, puntando sulla continuità per consolidare il proprio percorso nella classe regina. Per la scuderia a stelle e strisce vi sarà una doppia colorazione: la prima, azzurra e gialla, sarà utilizzata per l’Intera stagione, mentre la livrea speciale Gulf verrà impiegata nelle prime quattro gare del campionato (Thailandia, Brasile, Indonesia, Malesia) e in un’unica tappa europea, il Mugello.

Trackhouse Racing a caccia di conferme

La prossima stagione sarà fondamentale per confermare le ambizioni del team guidato da Davide Brivio. Dopo un finale di stagione come quello del 2025, le aspettative sono ora più elevate. Replicare i risultati sarà cruciale, soprattutto in vista del cambio regolamentare del 2027. Con una vittoria conquistata nella scorsa stagione da Ràul Fernandez, la prima per lo spagnolo, e due podi nella stagione, fare ancora meglio sarà importante non solo in termini di conferme, ma anche per consolidare il rapporto con Aprilia.

Due livree rivisitate

Il team statunitense capitanato da Davide Brivio ha dunque presentato due livree: la classica gialla fluo e azzurra e quella Gulf, per rinnovare la partnership con l’azienda petrolifera. Le moto saranno tecnicamente uguali alle quelle del team ufficiale Aprilia, in quanto Trackhouse Racing sarà il team satellite per il terzo anno di fila. Rispetto allo scorso anno, i colori azzurro e giallo fluo rimangono, ma il nero sarà più visibile, con i nomi dei piloti ben evidenti sotto la sella, ed il giallo fluo a fargli da contorno.

Credits: motogp.com



Le prime dichiarazioni

L’obiettivo principale della squadra è quello di ottenere risultati di rilievo, gli stessi che sono arrivati alla fine della scorsa stagione, ma con l’intento di ripartire da subito e puntare a togliersi delle soddisfazioni già dalle prime gare.

Davide Brivio: “Dobbiamo farci trovare pronti”

“Continueremo questa collaborazione con Gulf che quest’anno celebra il 125° anniversario. Ovviamente siamo tutti molto entusiasti, perché tutti i fan del motorsport amano questi colori iconici. L’obiettivo è migliorare quello che abbiamo fatto l’anno scorso. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo esserci e quando si presenta l’occasione, coglierla al volo. Sappiamo che è molto difficile, ma sono sicuro che potremo avere dei buoni weekend durante la stagione”

Brivio sui piloti: “Contenti di Fernandez e Ogura”

Con Fernandez, l’anno scorso abbiamo avuto un inizio difficile, ma una volta entrato nella top-10 ha continuato a migliorare, arrivando alla vittoria verso la fine della stagione. Questo mi dice che Ràul acquista fiducia quando arrivano i risultati e spero che, con la fine della stagione che abbiamo avuto l’anno scorso, ci sarà un altro grande passo avanti anche nel 2026. Il talento c’è, il potenziale c’è e se lui è fiducioso e convinto del suo potenziale, possiamo esserci

Siamo stati molto contenti della stagione di Ai lo scorso anno. Doveva essere un anno in cui doveva imparare e capire, penso che sia quello che ha fatto. Naturalmente, è anche riuscito a mostrare grandi prestazioni, soprattutto nella prima gara, ma, onestamente, durante tutta la stagione lo abbiamo sempre visto molto competitivo nelle gare, analizzando i tempi sul giro e, il più delle volte, molto veloce alla fine della gara. Dobbiamo sicuramente migliorare le qualifiche, perché stanno diventando sempre più importanti in MotoGP”.



Rául Fernandez: “Pronto per confermarmi”

“Questa è la mia quarta stagione, voglio fare una buona impressione e cercare di migliorare e fare del mio meglio. I risultati ottimi alla fine dell’anno scorso sono stato il frutto del lavoro svolto durante la stagione. Avere un team incredibile con Davide (Brivio) e Justin (Marks) è fondamentale. Vorrei cambiare il risultato dei test, dato che l'anno scorso ho avuto un incidente durante i test in Malesia e mi sono infortunato. Ora però mi sento in perfetta forma e pronto per iniziare la stagione"



Ai Ogura: “Lotteremo per la vittoria”

“Per il 2026, penso di poter essere un po' più fiducioso sulla moto. Dopo aver vissuto la mia stagione da rookie in MotoGP, spero che quest’anno tutto sia un po' più sotto controllo. Aprilia l’anno scorso ha dimostrato di essere competitiva e potremmo combattere per la vittoria. Il primo test sarà molto importante perché uno dei grandi obiettivi sarà migliorare la posizione in griglia. La scorsa stagione siamo stati competitivi durante la gara, ma le qualifiche non sono state delle migliori e abbiamo dovuto lavorare molto su questo aspetto, soprattutto durante i giorni di test. Sono sicuro che potremo migliorare le nostre posizioni di partenza e spero che potremo fare meglio nella maggior parte delle gare. Non ho un obiettivo specifico per il 2026, ma voglio dare il massimo in tutte le gare.”

I test a Sepang

Prima dell’inizio del campionato, i test a Sepang saranno fondamentali per valutare gli effettivi sviluppi della nuova RS-GP26. L’obiettivo è quello di combinare tutti gli elementi della moto per essere competitivi già nella prima gara della stagione, in Thailandia, in programma dal 29 febbraio al 1° marzo.

Greta Carrara