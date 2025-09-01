NASCAR | Briscoe apre i Playoffs vincendo a Darlington

Chase Briscoe ha letteralmente dominato la prova di Darlington valida come primo atto dei Playoffs della NASCAR Cup Series 2025. Il #19 del Joe Gibbs Racing si è imposto sulla concorrenza controllando 309 dei 367 giri previsti.

NASCAR: Briscoe regna a Darlington

L'americano accede di diritto al Round of 12 dei NASCAR Playoffs imponendosi per il secondo anno consecutivo nella Southern 500. Seconda gioia per lui in stagione, quarta totale nella più importante delle tre serie nazionali riservate alla NASCAR.

Il #19 di Toyota ha preceduto all'arrivo Tyler Reddick (Pinnacle Toyota #45). Il campione della regular season 2024 ha tentato in ogni modo di sorprendere il rivale senza riuscire nell'esito sperato.

Erik Jones (Dollar Tree Toyota #43) e John Hunter Nemechek (Pye Barker Fire & Safety Toyota #42) hanno concluso nell'ordine precedendo AJ Allmendinger (Black's Tire Chevrolet #16) e Bubba Wallace (U.S. Air Force Toyota #23).

Punteggio pieno in ogni caso a Darlington per Briscoe che oltre al successo si è imposto anche nelle prime due Stage, semplicemente superiore alla concorrenza sin dalla green flag.

Verso Gateway

Il Round of 16 dei Playoffs entra nel vivo con la tappa a Gateway, impianto che per la prima volta accoglierà una prova valida per l'assegnazione del titolo della NASCAR Cup Series.

Joey Logano, Austin Dillon, Josh Berry ed Alex Bowman sono coloro che virtualmente sarebbero eliminati dal Round of 12. Il condizionale resta d'obbligo, ricordiamo che l'effettiva esclusione avviene solamente dopo la bandiera a scacchi della ‘night race’ di Bristol che commenteremo tra meno di quindici giorni.

Appuntamento quindi domenica per una nuova prova della NASCAR Cup Series. Sarà la terza gara della serie al WWT Raceway, noto principalmente per gli eventi della NTT IndyCar Series che ha disputato la propria manifestazione nel mese di giugno proprio per lasciare spazio alla NASCAR a settembre.

Luca Pellegrini