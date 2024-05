MotoGP | GP Francia: anteprima e orari tv di Le Mans

La MotoGP si sposta a Le Mans per il Gran Premio di Francia, quarto appuntamento della stagione 2024. Andiamo a scoprire le info principali e gli orari del round francese.

La classifica del Mondiale Piloti vede ancora Jorge Martín al comando (95 punti) nonostanze lo zero nel GP di Spagna, vinto da un Pecco Bagnaia ora 2° a 17 lunghezze dallo spagnolo di casa Pramac. A soli 5 punti dal campione in carica si incontra Enea Bastianini, mentre Pedro Acosta, staccato di 26 punti dalla vetta, riparte dal 4° posto in classifica per andare a caccia del quinto risultato utile consecutivo.

Considerando l'ultima e spettacolare prestazione di Jerez ci aspettiamo Marc Marquez lì davanti, con l'8 volte oridato ora in scia a Maverick Viñales nella graduatoria piloti. A proposito di Aprilia, Le Mans rappresenta un appuntamento cruciale per Noale, mai competitiva a Jerez. Anche KTM Factory va alla ricerca di un fine settimana più concreto del precedente, spinta dall'obiettivo di non perdere ancor più terreno rispetto a Ducati.

IL CIRCUITO BUGATTI DI LE MANS

Credits: motogp.com

Lunghezza: 4,185 km

Curve: 14 (9 destra – 5 sinistra)

Rettilineo più lungo: 674 metri

Distanza gara MotoE: 8 giri (33,4 km)

Distanza gara Moto3: 20 giri (83,7 km)

Distanza gara Moto2: 22 giri (92 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 13 Giri (54,4 km)

Distanza gara MotoGP: 27 Giri (112,9 km)

ORARI E PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP

L'intero fine settimana della MotoGP a Le Mans sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e TV8, che proporrà in chiaro le dirette delle qualifiche, della MotoGP Sprint e di tutte le gare domenicali. Ricordiamo che LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare la Sprint e il Gran Premio di Francia 2024.

Giovedì 9 maggio

16:00 | Conferenza Stampa

Venerdì 10 maggio

8:30 | MotoE - FP1

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

10:45 | MotoGP - FP1

12:25 | MotoE - FP2

13:15 | Moto3 - FP2

14:05 | Moto2 - FP2

15:00 | MotoGP - Prove

16:15 | MotoE - Qualifiche

Sabato 11 maggio

08:40 | Moto3 - FP3

09:25 | Moto2 - FP3

10:10 | MotoGP - FP2

10:50 | MotoGP - Qualifiche

12:15 | MotoE - Gara 1

12:50 | Moto3 - Qualifiche

13:45 | Moto2 - Qualifiche

15:00 | MotoGP Sprint

16:10 | MotoE - Gara 2

Domenica 12 maggio

09:40 | MotoGP - Warm Up

10:00 | Rider Fan Parade

11:00 | Moto3 - Gara

12:15 | Moto2 - Gara

14:00 | MotoGP - Gara

Matteo Pittaccio