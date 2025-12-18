F1 | La classifica dei piloti più pagati nella stagione 2025

Il Mondiale di Formula 1 2025 è giunto al termine sotto i fuochi d’artificio di Abu Dhabi, ma prima di archiviare definitivamente l’anno c’è un ultimo appuntamento per gli appassionati e in generale per il pubblico. Si tratta della lista dei “Paperoni”, ossia la classifica dei piloti di F1 più pagati in questa stagione, stilata dalla rivista Forbes in un appuntamento ormai abitudinario che si tiene a fine anno. E, come di consueto, il resoconto della stagione 2025 ci conferma che non sempre le prestazioni in pista dei piloti si riflettono sulle loro buste paga.

Verstappen e Hamilton rimangono i faraoni, terzo l’iridato Norris

Seppur Lando Norris sia diventato il nuovo Campione del Mondo (nonché il primo per la McLaren dopo 17 anni), nella lista di Forbes è stato nuovamente Max Verstappen a primeggiare sul resto del gruppo. L’olandese della Red Bull, che ha sfiorato per due soli punti il suo quinto alloro consecutivo, ha guadagnato infatti 76 milioni di dollari (di cui ben 65 di parte fissa e i restanti 11 di bonus legati ai risultati in pista) per portarsi a casa la “corona” economica tra i piloti per il quarto anno consecutivo.

Credits: Getty Images / Red Bull Content Pool

Il pilota britannico della scuderia di Woking, con 57 milioni e mezzo di dollari (di cui oltre 39.5 di bonus), si è infatti fermato al terzo posto dietro anche all’uomo dello scorso inverno, Lewis Hamilton. Il 7 volte iridato, nonostante la pessima prima annata con la Ferrari, è rimasto stabile al secondo posto dei “Paperoni” grazie ad un contratto faraonico che gli ha fruttato in quest’anno una cifra di ben 70 milioni e mezzo di dollari (con la parte bonus limitata a soli 500mila dollari). La lista non include i guadagni ricavati fuori dalla pista, dove Hamilton ha aggiunto solo di endorsement altri 20 milioni circa di dollari (che lo hanno messo al 22° posto nella lista degli atleti sportivi più pagati nell’anno) contro i “soli” sei guadagnati nello stesso periodo da Verstappen.

Quinto Leclerc, Antonelli debutta nella top 10

Nel confronto tra i compagni della Scuderia di Maranello, Charles Leclerc si è portato a casa “solo” 30 milioni, una cifra che mette il monegasco al quinto posto dietro anche ad Oscar Piastri, che grazie ai suoi risultati e al terzo posto nel Mondiale Piloti si è portato a casa 37.5 milioni di dollari. Segue al sesto posto un Fernando Alonso che, nonostante l’annata di transizione in casa Aston Martin, ha guadagnato comunque 26.5 milioni di dollari (di cui 24 come parte base). Subito dietro troviamo un George Russell protagonista con la Mercedes con 26 milioni ma, visto il recente rinnovo con il team di Brackley, la cifra per il 2026 è destinata a salire.

Buon primo impatto anche a livello economico per il suo compagno Andrea Kimi Antonelli che, con tre podi conquistati e il 7° posto finale in classifica nella sua annata da rookie, si è portato a casa il decimo posto nella classifica Forbes con 12.5 milioni di dollari guadagnati di cui cinque di stipendio base e i restanti sette e mezzo come bonus. Davanti a lui vanno a completare la top 10 le new-entry Lance Stroll (Aston Martin) con 13.5 milioni complessivi e Carlos Sainz (Williams) con 13 milioni, che vanno a rimpiazzare l’uscente Sérgio Perez e Pierre Gasly.

Credits: LAT Images / Mercedes-AMG F1 Media

La classifica dei 10 piloti più pagati nella Formula 1 2025

Pos. Pilota Team Guadagno totale Stipendio base Bonus 1° Max Verstappen (NED) Red Bull $76 milioni $65 milioni $11 milioni 2° Lewis Hamilton (GBR) Ferrari $70,5 milioni $70 milioni $500mila 3° Lando Norris (GBR) McLaren $57,5 milioni $18 milioni $39,5 milioni 4° Oscar Piastri (AUS) McLaren $37,5 milioni $10 milioni $27,5 milioni 5° Charles Leclerc (MON) Ferrari $30 milioni $30 milioni $0 6° Fernando Alonso (SPA) Aston Martin $26,5 milioni $24 milioni $2,5 milioni 7° George Russell (GBR) Mercedes $26 milioni $15 milioni $11 milioni 8° Lance Stroll (CAN) Aston Martin $13,5 milioni $12 milioni $1,5 milioni 9° Carlos Sainz (SPA) Williams $13 milioni $10 milioni $3 milioni 10° Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes $12,5 milioni $5 milioni $7,5 milioni

Il dato messo più in risalto da Forbes è che il guadagno totale dei primi 10 piloti ammonta a 363 milioni di dollari, una cifra superiore del 17% rispetto allo scorso anno. Un aumento che segnala la crescita sempre più evidente della Formula 1 per gli sponsor, tanto che la crescita dal 2021 (anno in cui Forbes ha cominciato a diramare la lista) ad oggi è di ben il 72%.

Il dato si riflette anche sulle scuderie, che nel 2025 hanno registrato una media di 430 milioni di dollari in ricavi e un valore medio di ben 3,6 miliardi, una cifra che va quasi a raddoppiare il valore di 1,9 miliardi del 2023. E con l’arrivo dei marchi Audi (a rivelare la Sauber) e Cadillac (come 11° team) nella griglia, insieme al ritorno di Ford e Honda come motoristi per il Mondiale 2026, il valore economico globale della Formula 1 è destinato a crescere ancora nei prossimi anni.

Andrea Mattavelli