MotoGP | Mugello 2017: il trionfo del tricolore in tutte le classi

La MotoGP torna in pista in Italia con il nono appuntamento stagionale, che ha come teatro il Circuito del Mugello. Su questa stessa pista, casa dei molti piloti e team italiani, nel 2017 è avvenuto un vero e proprio dominio tricolore, con tre vincitori dall’Italia in tutte e tre le classi.

La vittoria in MotoGP di Andrea Dovizioso e il podio di Petrucci

Il Gran Premio d’Italia è tra i più attesi di tutto il calendario, specialmente dai piloti italiani, ma anche da molti altri, che non vedono l’ora di spingere al limite le proprie moto lungo le curve del circuito del Mugello. Vincere su questo tracciato è il sogno di molti, ma lo è ancora di più per i piloti che portano con sè sul podio il tricolore, che possono godere – in caso di vittoria – dell’affetto e dell’energia incondizionata da parte del pubblico italiano. Tra i weekend di gara che i tifosi del Bel Paese ricordano con più affetto c’è sicuramente l’appuntamento del 2017, che ha visto trionfare in gara in MotoGP Andrea Dovizioso.

In quell’occasione, infatti, non vi era in ballo solamente la vittoria della gara, ma anche la leadership della classifica mondiale, che in quel momento è in mano a Maverick Viñales ma che a fine campionato vedrà coronato campione Marc Márquez. Dopo essersi guadagnato la terza posizione sulla griglia, alle spalle solo di Maverick Viñales e di Valentino Rossi, è stato tempo per Dovizioso di porsi in testa alla corsa, lasciando alle sue spalle il resto dello schieramento. Sebbene non sia stata una gara in completa fuga da parte del pilota italiano, il numero #4 di casa Ducati è riuscito a tenersi davanti a tutti e ad arginare gli attacchi di Viñales che, alle sue spalle, ha tentato in tutti i modi di portare a casa la prima posizione. È arrivata quindi in questo modo il primo successo stagionale nel 2017 per Ducati e la terza vittoria in MotoGP per Andrea Dovizioso, che è stato accompagnato sul podio dal suo compagno di marca Danilo Petrucci, che occupa la terza posizione sul podio del Mugello.

Mattia Pasini vincente in Moto2 dopo la pole position di Morbidelli

Il weekend del Mugello del 2017 è stato un trionfo di tricolore anche in Moto2, a partire dalla pole position conquistata il sabato da Franco Morbidelli. Il pilota italo-brasiliano, infatti, è riuscito a far segnare un tempo di 1:51.679 a bordo della sua Kalex, conquistando quindi di diritto la partenza dalla prima piazzola dello schieramento. Alle sue spalle si schierano sulla griglia di partenza Álex Márquez e Mattia Pasini, con una prima fila composta quasi solamente da piloti italiani. Alla partenza la leadership è stata presa proprio da Pasini, che ha mantenuto il comando per gran parte della gara ed è riuscito a tenere dietro di sé i compagni categoria: l’idillio sembrava però essersi spezzato all’ultimo giro, quando il pilota italiano è stato infilato da Thomas Luthi e Álex Márquez, rendendo quindi le possibilità di vittoria quasi nulle. Nonostante questo, il pilota italiano ha in un primo momento superato Márquez alla Casanova-Savelli, per poi superare anche Luthi all’Arrabbiata 1.

Vittoria all’ultimo respiro quindi per Mattia Pasini, che non vinceva una gara dal 2009 proprio sul circuito del Mugello e che dedica il successo a Marco Simoncelli, suo rivale ai tempi della classe 250cc e contendente per la vittoria in quella gara otto anni prima. Ad accompagnarlo sul podio sono proprio i due piloti che gli hanno dato filo da torcere nel corso della gara, con Thomas Luthi al secondo posto e Álex Márquez al terzo.

Primo trionfo nel mondiale per Andrea Migno in Moto3 e podio per Di Giannantonio

Vittorie italiane in ogni classe del motomondiale al Mugello nel 2017, con Andrea Migno che completa la tripletta tricolore e porta in alto la bandiera italiana sul gradino più alto del podio della Moto3. Dopo aver concluso il turno di qualifica solamente in dodicesima posizione, piazzamento di molto distante dal tempo fatto segnare da John McPhee, poleman della categoria, il pilota italiano del team SKY Racing VR46 è riuscito a rimontare la classifica. A sette giri dalla bandiera verde infatti Migno ha già concluso l’impresa di riconquistare posizioni e di porsi in testa alla gara, nonostante la concorrenza sia più agguerrita che mai: in questa corsa infatti ci sono ben 23 piloti racchiusi nel giro di poco più di due secondi e dieci di questi possono pensare di mettere le mani sul trofeo del vincitore.

A spuntarla però è proprio Andrea Migno, che così facendo conquista la sua prima vittoria all’interno del motomondiale e lo fa davanti al suo pubblico, portando anche il primo successo stagionale a KTM, dato che fino a quel momento avevano vinto solamente moto Honda. Insieme a Migno sul podio a completare la festa italiana c’è Fabio Di Giannantonio, che conquista un’ottima seconda posizione e inizia a chiudere il distacco di punti in campionato, prendendosi la terza posizione in classifica.

