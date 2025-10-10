CIV | Ottaviani-Extreme Racing Service: il futuro è tutto da scrivere

L'ultima categoria ad essere decisa nel round del Mugello è stata il Dunlop CIV Supersport. In Gara 2 Luca Ottaviani ha conquistato il primo titolo italiano della carriera in sella alla MV Agusta preparata da Extreme Racing Service. Il pilota ha dichiarato che quella che ha disputato è stata l'ultima gara in sella alla F3 800 RR, ma il futuro di pilota e squadra è ancora da definire.

Extreme Racing Service e Ottaviani: una storia di successi

Luca Ottaviani ha chiuso il cerchio al meglio: il Mugello è la pista che lo ha rivelato a tutto il paddock del campionato italiano nel 2023, quando ha conquistato la prima doppietta della carriera nel secondo round corso sul saliscendi toscano. La forma mostrata nel 2023 gli ha conferito un ruolo da protagonista per la stagione 2024: premesse rispettate per il #111, capace di portare la lotta al tricolore fino all'ultimo round di Imola per giocarsi il titolo con Davide Stirpe (poi campione). L'inizio del 2025, al terzo anno con Extreme Racing Service, è partito in maniera trionfale, con quattro vittorie in altrettante gare. La lotta per il campionato, però, è durata fino all'ultimo round della stagione: conservando 5 punti di margine sul pilota spagnolo Xavier Artigas, Ottaviani ha regalato ad Extreme Racing Service il terzo titolo della sua storia, dopo i due conseguiti con Davide Stirpe nel 2017 e nel 2021.

In attesa di notizie sul futuro

Sono risultate pertanto infondate le voci circolate nel paddock (e da noi erroneamente riportate) a proposito della possibile separazione tra il pilota e la squadra capeggiata da Paolo Caravita. “Ve lo anticipo: questa sicuramente è stata l'ultima gara corsa che correrò con MV Agusta: abbiamo in cantiere un progetto che scoprirete tra qualche settimana” aveva dichiarato Luca Ottaviani al termine di Gara 2 (qui la sua intervista completa), rimandando alle prossime settimane la decisione riguardante il prosieguo della carriera. È stato lo stesso Caravita a precisare come il rapporto tra la squadra e il pilota non sia ancora definito e che bisognerà attendere ancora delle settimane per avere delle ufficialità.

L'autore dell’articolo tiene a rettificare quanto riportato originariamente nell’intervista pubblicata in data 09-10-2025, comprendendone le implicazioni per Pilota, Team, Staff, Case e sponsor.

Valentino Aggio