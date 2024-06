WEC | 24h Le Mans: Ferrari inizia forte, AF Corse #83 detta legge dopo tre ore

Robert Kubica/Yifei Ye/ Robert Shwartzman sono al comando della 92ma edizione della 24h Le Mans dopo tre avvincenti ore d'azione. La Ferrari 499P #83 di AF Corse svetta con margine davanti alla Toyota #8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley ed alla Porsche #5 di Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Makowiecki.

Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin (Manthey EMA Porsche #91) sono al top nella LMGT3, mentre in LMP2 è da rimarcare l'ottima performance da parte di Inter Europol Competition con Jakub Smiechowski/Vladislav Lomko/Clément Novalak #34.

Ferrari all'assalto sin da subito

Nicklas Nielsen #50 ed Antonio Giovinazzi #51 hanno fatto la differenza al via guadagnando la prima e la seconda posizione nei confronti di Laurens Vanthoor (Porsche Penske Motorsport #6) e Sebastien Bourdais (Cadillac Racing #3). Ottimo avvio anche da parte di Robert Kubica (AF Corse Ferrari #83), in rimonta dal cuore dello schieramento.

Le due Ferrari hanno ceduto il primato nuovamente a Porsche dopo la prima sosta ai box, l'auto #51 ha dovuto rispettare i 10 secondi imposti dalla direzione gara dopo un'infrazione avuta durante le qualifiche.

La bagarre è entrata presto nel vivo, Porsche #6 e Ferrari #50 hanno iniziato a lottare per il primato con il prototipo tedesco leader effettivo della competizione visti i 10 secondi di penalità inflitti alla Rossa per un rientro pericoloso dalla pit road che ha rischiato di danneggiare la Cadillac #3.

Pioggia e sole a Le Mans

Dopo 1h e 30 d'azione la pioggia è diventata protagonista a Le Mans, Ferrari #51, Porsche #6 e Toyota GR #8 hanno effettuato la sosta ai box per montare le gomme rain insieme a molti altri contendenti. La scelta non è stata presa dalla Ferrari #50 e dalla 499P #83 di AF Corse, meritatamente al comando delle operazioni con Robert Kubica.

Il polacco ha poi ceduto il passo a Nielsen, apparentemente in difficoltà vista la scelta di avere le gomme medie e non le soft dopo la seconda sosta la seconda sosta ai box della 24h du Mans.

AF Corse Ferrari al vertice a 21h dalla fine

AF Corse Ferrari #83 resta leader della manifestazione dopo 3h disputate delle ventiquattro previste. Robert Kubica/Yifei Ye/ Robert Shwartzman si collocano davanti alla rientrante Toyota #8 ed alla Porsche #5.

Tutto resta ancora in bilico e poco definito, la pioggia è infatti nuovamente attesa in quel di Le Mans. Quarta piazza virtuale per la Ferrari #51 davanti alla gemella #50, le due 499P titolari precedono Hertz JOTA Porsche #12, Toyota #7, Porsche Penske #4, Porsche Penske #6 e la Cadillac #311.

24h Le Mans, nelle altre classi: Inter Europol Competition e Porsche al top

In LMP2 la pioggia ha mischiato le carte ed ha permesso ad Vector Sport #10 ed ad Inter Europol Competition #34 di contendersi il primato. Jakub Smiechowski/Vladislav Lomko/Clément Novalak hanno avuto la meglio, il team polacco ha provvisoriamente la meglio davanti a Ryan Cullen/Stéphane Richelmi/Patrick Pilet #10 e l'ORECA 07 Gibson #37 COOL Racing di Lorenzo Fluxa / Malthe Jakobsen /Ritomo Miyata.

In LMP2 PRO Am è da rimarcare la significativa uscita di scena dell'Oreca 07 Gibson #23 di United Autosports USA. AF Corse sono provvisoriamente al top con François Perrodo/Nico Varrone/Ben Barnicoat #183.

Anche la classe LMGT3 è pioggia ha fatto la differenza a più riprese, Manthey EMA #91 ha agguantato la vetta con Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin. I vincitori della 6h di Spa beffano per ora la Lexus #87 Akkodis ASP e la BMW #46 WRT, rispettivamente affidate a Jack Hawksworth/Takeshi Kimura/Esteban Masson ed a Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin.

Da Le Mans - Luca Pellegrini