WorldSBK | Donington Park, Bulega: "La stagione è ancora lunga"

Nicolò Bulega chiude il weekend di Donington Park della WorldSBK con tre secondi posti che gli costano la leadership del Campionato nei confronti di Toprak Ratzgatlioglu. Il pilota del Team Aruba Ducati però non fa drammi, dichiarando che la lotta al titolo è più che aperta.

Il weekend di Donington Park della WorldSBK si chiude con la tripletta di Toprak Razgatlioglu, ma Nicolò Bulega è riuscito a capitalizzare portando a casa tre secondi posti che comunque valgono parecchio in ottica Campionato. Il pilota del team Aruba Ducati, oggi infatti non ha potuto nulla contro il turco di BMW, perdendo la leadership iridata per soli 4 punti. Bulega però non fa drammi, consapevole che la stagione è ancora lunga ed arriveranno delle piste in cui potrà dire la sua.

Bulega: “Siamo migliorati rispetto a ieri”

Al termine di Gara-2 il pilota Ducati è parso comunque soddisfatto dei risultati ottenuti nel weekend, dichiarando: “Penso che siamo migliorati rispetto a ieri ed a questa mattina. Ogni gara facciamo un passo avanti anche se ancora non basta. Il problema in questo weekend è stata la partenza, non so perché ma in tutte e tre le gare ho fatto delle brutte partenze. E’ strano perché di solito parto bene e sono sempre primo e secondo. Penso che non si tratti di un problema elettronico ma di una questione di feeling con la frizione, la prima parte è troppo aggressiva e la moto inizia ad impennare facendomi perdere in accelerazione”.

E’ dal weekend di Cremona che Toprak sembra rinato e Bulega commenta così: “Dopo Cremona Toprak e BMW hanno fatto un passo avanti. Fino a quel momento eravamo vicini, ma da li in poi loro sono diventati più competitivi ed è difficile restargli vicino. Dobbiamo lavorare e vedere come andrà, le ultime due gare sono state buone per loro, ma mi aspetto che in alcune gare potremmo essere più competitivi noi anche perché la stagione è ancora lunga”.

L’obiettivo rimane il titolo

Bulega prosegue parlando del finale di gara, in cui è riuscito a controllare il ritorno di Alvaro Bautista: “Sapevo che a fine gara avrei potuto avere problemi perché Alvaro è molto forte in quella fase. Quando ho visto che il distacco si stava riducendo, ho capito che dovevo spingere fino all’ultima curva. E’ andata bene perché siamo arrivati veramente vicini. Nelle ultime tre curve sentivo il suo motore dietro, quindi ho cercato di restare davanti frenando molto forte. Essere inseguiti o inseguire non cambia, quando sei davanti vuoi restarci, quando sei secondo vuoi andare in testa. La mia mentalità è sempre la stessa e cioè migliorare in ogni gara, sfruttare al massimo quello che abbiamo e lottare per il titolo. Quest’anno è il nostro obiettivo, e farò di tutto per raggiungerlo. Sappiamo che Toprak è forte ed ha più esperienza di me, ma voglio mantenere questo livello e cercare di diventare ancora più forte nel resto della stagione”.

Julian D’Agata