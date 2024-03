NASCAR | Bristol: Denny Hamlin torna al trionfo con Toyota

Toyota e Joe Gibbs Racing dominano la scena al Bristol Motor Speedway nella NASCAR Cup Series, Denny Hamlin precede Martin Truex Jr al termine di una prova oltremodo concitata con oltre 50 cambi di leadership. 52ma gioia in carriera per il plurivincitore della Daytona 500, seconda consecutiva per il brand giapponese.

Ty Gibbs firma le prime due Stage

Le due Stage hanno sorriso a Ty Gibbs, #54 di Joe Gibbs Racing che ha primeggiato in entrambi i segmenti. L'ex campione della NASCAR Xfinity Series ha fatto la differenza nell'impegnativo short-track americano, unico nel proprio genere.

La gestione delle gomme è stata una variabile cruciale da tenere in considerazione, il degrado ha messo a dura prova tutti i protagonisti che continuamente hanno dovuto fronteggiare un ovale in continua evoluzione.

NASCAR: Gibbs parte forte a Bristol, ma non vince

Toyota regna a Bristol

Il degrado degli pneumatici hanno svolto un ruolo chiave per l'economia della gara, Toyota è stata la vettura che ha gestito al meglio la situazione con il Joe Gibbs Racing.

Il già citato Ty ha dovuto fronteggiare i teammate Christopher Bell #20, Denny Hamlin #11 e Martin Truex Jr #19. Menzione d'onore per gli ultimi due, nettamente superiori nell'ultima parte d'azione dopo una lunga parentesi in regime di green flag.

L'ultima sosta ai box ha confermato davanti a tutti il 43enne nativo di Tampa e l'ex campione della serie. La coppia si è contesa il trionfo nel traffico, i doppiati hanno sorriso alla riconoscibile Toyota Camry #11 targata Express Oil Change.

Quarta affermazione nello Stato del Tennessee per il veterano di Toyota, il plurivincitore della Daytona 500 ha preceduto Truex, Brad Keselowski (King's Hawaiian Ford #6), Alex Bowman (Ally Chevrolet #48), Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5) e John Hunter Nemechek (Dollar Tree Toyota #42).

Settimana prossima una nuova sfida attende i protagonisti in Texas al Circuit of The Americas. Occhi puntati su Ford, marchio che per ora non ha ancora saputo primeggiare nella NASCAR Cup Series 2024.

Luca Pellegrini