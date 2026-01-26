Sim Racing | RFM eSport protagonista alla 24 Ore di Daytona

Il nostro team partner ha gareggiato nell'evento speciale di iRacing con due equipaggi schierati in LMP2 e GT3, raccogliendo risultati molto positivi

Andrea Mattavelli /

Daytona ha aperto la stagione IMSA 2026 con una 24 Ore piena di spettacolo, ma l’azione non si è svolta solo nella pista reale. Sette giorni prima del weekend di gara, infatti, si è tenuta online la iRacing Daytona 24h Presented by VCO, una delle gare endurance di riferimento nel panorama sim-racing a cui ci ha partecipato anche RFM eSport. In mezzo ai tantissimi partecipanti di primo livello si sono distinti i piloti del team partner di LiveGP.it, che hanno raccolto risultati positivi al termine di uno degli eventi più attesi dai piloti e team virtuali a livello mondiale.

Resoconto gara

La categoria che ha dato più soddisfazioni alla squadra di Emanuele Ciliberti è stata certamente la LMP2, dove la Dallara P217 #28 guidata da Striano, Occhipinti, Frattolino, Franceschina e Sirio ha conquistato la vittoria di classe nello Split 6. Un netto dominio per questo equipaggio in una gara che, dopo una ripartenza per problema tecnico, è stata condizionata dal maltempo con una pioggia intensa che è scesa sul tracciato per gran parte della gara. Nonostante le difficilissime condizioni, RFM eSport ha mantenuto un passo costante e pulito, non commettendo il minimo errore e arrivando al traguardo con molteplici giri di vantaggio.

RFM eSport Porsche GT3 Daytona 24 Night

Più travagliata invece la gara delle GT3 dove il team ha corso nello Split 21 con la Porsche GT3 R 992 #901 guidata da Messina, Polonioli, Bellandi, Bruno e Maggioli. Dopo aver condotto la prima parte di gara, l’equipaggio è stato afflitto da problemi tecnici ed errori nella fase centrale che lo hanno fatto scivolare indietro fino al 18° posto a 6 giri dalla vetta. Il team però non si è arreso e i piloti sono riusciti a rimontare nel finale fino a concludere la gara in una dignitosa sesta posizione: un risultato di gran rilievo dati gli imprevisti affrontati nella 24 Ore.

Interviste post-gara

RFM eSport Dallara LMP2 Daytona 24 Sunset

Tra l’equipaggio LMP2 c’è grandissima soddisfazione non solo per il risultato raggiunto, ma anche per il modo con cui è stato raggiunto. Striano ha dichiarato: “Ricominciare la gara dopo un problema tecnico e poi vincere con molti giri di vantaggio è qualcosa di incredibile.”, mentre Occhipinti ha aggiunto: “le condizioni erano difficilissime, soprattutto con la pioggia, ma abbiamo gestito tutto nel modo giusto”. Per Franceschina è stata “una vittoria che pesa tantissimo” dopo una 24 Ore “surreale”, per Scifo è “una vittoria costruita con testa, strategia e grande spirito di squadra”, mentre un Frattolino debuttante con la squadra afferma che “vincere Daytona dimostra il livello del team e la qualità del lavoro fatto”.

Per i piloti della GT3 invece c’è un misto tra amarezza e orgoglio per la prestazione fornita, con Bellandi che ha affermato: “Dopo aver comandato l’inizio gara è stato durissimo ritrovarsi così indietro per problemi tecnici, però nessuno ha mollato e la rimonta fino alla P6 dimostra la forza del team”. Bruno ha dichiarato: “Daytona non perdona, ma la cosa più importante è stata la reazione.”, mentre Maggioli: “scendere fino alla P18 poteva tagliarci le gambe, invece ci ha reso ancora più compatti”. Per Messina è stata “una gara molto complessa” mentre Polonioli ha concluso dicendo che “la rimonta fino alla P6 dimostra il carattere e coesione di questo team”.

RFM eSport Porsche GT3 Daytona 24 Battle

Il team RFM eSport ha celebrato così i suoi traguardi ottenuti nell'evento Daytona 24, ma la loro stagione 2026 è appena iniziata. Se non volete perdervi i loro prossimi impegni, seguiteci su LiveGP.it e sulla loro pagina Instagram.

