Sim Racing | RFM eSport protagonista alla 24 Ore di Daytona

Daytona ha aperto la stagione IMSA 2026 con una 24 Ore piena di spettacolo, ma l’azione non si è svolta solo nella pista reale. Sette giorni prima del weekend di gara, infatti, si è tenuta online la iRacing Daytona 24h Presented by VCO, una delle gare endurance di riferimento nel panorama sim-racing a cui ci ha partecipato anche RFM eSport. In mezzo ai tantissimi partecipanti di primo livello si sono distinti i piloti del team partner di LiveGP.it, che hanno raccolto risultati positivi al termine di uno degli eventi più attesi dai piloti e team virtuali a livello mondiale.

Resoconto gara

La categoria che ha dato più soddisfazioni alla squadra di Emanuele Ciliberti è stata certamente la LMP2, dove la Dallara P217 #28 guidata da Striano, Occhipinti, Frattolino, Franceschina e Sirio ha conquistato la vittoria di classe nello Split 6. Un netto dominio per questo equipaggio in una gara che, dopo una ripartenza per problema tecnico, è stata condizionata dal maltempo con una pioggia intensa che è scesa sul tracciato per gran parte della gara. Nonostante le difficilissime condizioni, RFM eSport ha mantenuto un passo costante e pulito, non commettendo il minimo errore e arrivando al traguardo con molteplici giri di vantaggio.

Più travagliata invece la gara delle GT3 dove il team ha corso nello Split 21 con la Porsche GT3 R 992 #901 guidata da Messina, Polonioli, Bellandi, Bruno e Maggioli. Dopo aver condotto la prima parte di gara, l’equipaggio è stato afflitto da problemi tecnici ed errori nella fase centrale che lo hanno fatto scivolare indietro fino al 18° posto a 6 giri dalla vetta. Il team però non si è arreso e i piloti sono riusciti a rimontare nel finale fino a concludere la gara in una dignitosa sesta posizione: un risultato di gran rilievo dati gli imprevisti affrontati nella 24 Ore.

Interviste post-gara

Tra l’equipaggio LMP2 c’è grandissima soddisfazione non solo per il risultato raggiunto, ma anche per il modo con cui è stato raggiunto. Striano ha dichiarato: “Ricominciare la gara dopo un problema tecnico e poi vincere con molti giri di vantaggio è qualcosa di incredibile.”, mentre Occhipinti ha aggiunto: “le condizioni erano difficilissime, soprattutto con la pioggia, ma abbiamo gestito tutto nel modo giusto”. Per Franceschina è stata “una vittoria che pesa tantissimo” dopo una 24 Ore “surreale”, per Scifo è “una vittoria costruita con testa, strategia e grande spirito di squadra”, mentre un Frattolino debuttante con la squadra afferma che “vincere Daytona dimostra il livello del team e la qualità del lavoro fatto”.

Per i piloti della GT3 invece c’è un misto tra amarezza e orgoglio per la prestazione fornita, con Bellandi che ha affermato: “Dopo aver comandato l’inizio gara è stato durissimo ritrovarsi così indietro per problemi tecnici, però nessuno ha mollato e la rimonta fino alla P6 dimostra la forza del team”. Bruno ha dichiarato: “Daytona non perdona, ma la cosa più importante è stata la reazione.”, mentre Maggioli: “scendere fino alla P18 poteva tagliarci le gambe, invece ci ha reso ancora più compatti”. Per Messina è stata “una gara molto complessa” mentre Polonioli ha concluso dicendo che “la rimonta fino alla P6 dimostra il carattere e coesione di questo team”.

Il team RFM eSport ha celebrato così i suoi traguardi ottenuti nell'evento Daytona 24, ma la loro stagione 2026 è appena iniziata. Se non volete perdervi i loro prossimi impegni, seguiteci su LiveGP.it e sulla loro pagina Instagram.

Andrea Mattavelli