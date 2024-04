DTM | Oschersleben, gara-2: Engstler a segno per la prima volta

Luca Engstler vince su Maro Engel la gara-2 del DTM ad Oschersleben, primo evento della stagione 2024. Lamborghini precede Mercedes dopo una nuova prova ricca di colpi di scena, terzo posto per Luca Stolz con la prima delle due AMG GT3 targate Haupt Racing Team.

Aitken subito out, Bortolotti prova a gestire il primato

Jack Aitken (Emil Frey Racing Ferrari #14), terzo sullo schieramento dopo la pole e la vittoria di ieri, ha provato a confermarsi anche nella race-2. Il britannico, terzo sullo schieramento, si è ritrovato subito in difficoltà dopo un contatto in curva 1-2 con Luca Stolz (Mercedes AMG Team HRT #4) ed un successivo determinante contatto con Maximilian Paul (Paul Motorsport Lamborghini #71) nella seguente turn 3.

La corsa è salita di colpi a 30 minuti dalla fine con un FCY chiamato per spostare l'auto di Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69). L'olandese è finito contro le barriere nel primo settore della pista nel cuore della pit window, out dopo un contatto con René Rast (Schubert Motorsport BMW #33).

Engstler ed Engel ringraziano un FCY, Bortolotti tradito ai box

La graduatoria è stata ribaltata, Luca Engstler (Lamborghini Team Liqui Moly by GRT #19) e Maro Engel (Mercedes-AMG Team Winward #130) si sono ritrovati in vetta, in vantaggio nei confronti di Stolz #4 ed Arjun Maini (Mercedes-AMG Team HRT #36).

Niente da fare, invece, per Mirko Bortolotti, autore della pole e padrone della prima parte della race-2 in quel di Oschersleben. Il trentino è stato tradito da un lentissimo pit stop, SSR Performance ha avuto un pit disastroso a pochi minuti di distanza da un problema simile per Nicki Thiim.

Il danese è stato costretto a ritirarsi, il pilota ufficiale Lamborghini ha invece continuato a gareggiare nonostante un significativo scarto da Stolz e dal resto dei protagonisti.

Il finale non ha cambiato le carte in tavola, Engstler ha respinto Engel ed ha festeggiato il primo successo in carriera nel DTM. Lamborghini e Porsche hanno preceduto Stolz, Maini, Ricardo Feller (ABT Sportsline Audi #7), Kelvin van der Linde (ABT Sportsline Audi #3), Rast #33, Christian Engelhart (Lamborghini Team TGI by GRT #63) e Marco Wittmann (Schubert Motorsport BMW #33).

Fuori dalla prima parte della graduatoria Mirko Bortolotti e le due Porsche targate Manthey EMA. Prossima prova del noto campionato teutonico al Lausitzring a fine maggio.

Luca Pellegrini