WEC | Alpine 2025: Mako al posto di Lapierre, c'è Schumacher

Alpine ha presentato i piloti per il FIA World Endurance Championship 2025. Frédéric Makowiecki, dopo aver lasciato Porsche Motorsport, sarà presente al posto di Nico Lapierre accanto a Mick Schumacher, Jules Gounon, Charles Milesi, Paul-Loup Chatin e Ferdinand Habsburg.

Alpine, Mako e Gounon a tempo pieno

Il marchio francese si appresta per disputare la seconda stagione nel Mondiale. La notizia più importante riguarda l'ingresso di Fred Mako full-time al posto di Nico Lapierre.

Il transalpino, ritirato dalle competizioni per un ruolo dirigenziale in Alpine come direttore sportivo, cede il testimone al connazionale che ha concluso nella 8h Bahrain 2024 la propria permanenza con Porsche Motorsport.

Alpine nel WEC 2024 - Credits: Alpine

Schumacher resta

Mick Schumacher resta saldamente nel FIA WEC accanto a Charles Milesi, Paul-Loup Chatin e Ferdinand Habsburg. Ingresso a tempo pieno, invece, per Jules Gounon, attualmente volto ufficiale di Mercedes che ha già corso nel FIA WEC 2024 a bordo del LMDh A424. L'ex vincitore della 24h Spa rimpiazza Mathieu Vaxiviére, protagonista che nel 2024 ha parallelamente ottenuto il titolo PRO Am con AF Corse nell'European Le Mans Series.

Alpine vanta per ora un podio nel FIA WEC, prestazione ottenuta durante la 6h del Fuji con Nico Lapierre/Mick Schumacher/Mathieu Vaxiviére. L'obiettivo è quello di confermarsi anche nel 2025 nel secondo anno d'attività nella classe Hypercar.

Bruno Famin, VP Alpine Motorsports, ha commentato in una nota:

È con grande piacere che annunciamo i piloti che difenderanno i colori Alpine nel FIA WEC ​​del prossimo anno. Abbiamo selezionato piloti di talento che non sono solo veloci, ma hanno anche una capacità analitica e una mentalità esemplari. Conosciamo bene Charles Milesi, Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg e Mick Schumacher, tutti pienamente impegnati nel progetto. Il nostro pilota di riserva, Jules Gounon, diventerà un pilota a tempo pieno dopo essersi preparato per questo ruolo nell'ultimo anno. Per quanto riguarda Frédéric Makowiecki, la sua esperienza, il suo feedback e la sua abilità in gara saranno tutti asset che rafforzeranno i nostri progressi.

Attesa ora per scoprire la composizione dei due equipaggi BMW e l'annuncio di THOR Aston Martin in vista della prossima edizione del Mondiale che nuovamente scatterà in Qatar come accaduto nel 2024.

Luca Pellegrini