NASCAR | Las Vegas: successo e finale per Hamlin

Denny Hamlin è ufficialmente il primo finalista della NASCAR Cup Series 2025. Il #11 di Joe Gibbs Racing ha fatto la differnza a Las Vegas imponendosi per la 60ma volta in carriera dopo una gestione perfetta dell'ultima fase dell'evento.

NASCAR: Hamlin vince di forza e passa in finale

Il tre volte vincitore della Daytona 500 avrà una chance tra poche settimane nel deserto di Avondale di imporsi per la prima volta nel campionato. La Toyota #11 ha controllato il finale dopo un deciso e vincente assalto alla compagno di squadra Chase Briscoe #19.

Giornata negativa invece per Hendrick Motorsports che ha vinto la Stage 1 e la seconda frazione rispettivamente con William Byron #24 e Kyle Larson #5.

Il primo non è riuscito ad arrivare al traguardo, coinvolto in un rocambolesco incidente in curva 4 con la Chevry Camaro di Ty Dillon. Il nativo di Charlotte ha dovuto prematuramente lasciare la scena così come accaduto per la Ford Mustang #12 Team Penske di Ryan Blaney.

L'ex campione della serie è finito contro le barriere in curva 3-4 dopo un problema ad uno pneumatico. Poco da fare per il portacolori del ‘Capitano’, out dopo neanche 100 giri compiuti ed ora costretto a recuperare in vista della tappa di Talladega di settimana prossima e dell'imprevedibile Elimination Race di Martinsville.

Larson e Bell si accontentano della Top3

Larson e Christopher Bell si sono collocati in seconda e terza piazza alle spalle di Hamlin, 60 volte a segno nella NASCAR Cup Series. Pagina di storia importante per il #11 di Toyota, uno dei pochi a vantare un traguardo simile.

Quarto posto per Briscoe davanti a Tyler Reddick (Jordan Brand Toyota #45), Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22), Alex Bowman (Ally Chevrolet #48) e Kyle Busch (zone nicotine pouches Chevrolet #8).

Settimana prossima l'appassionante tappa di Talladega dove tutto può succedere.

Luca Pellegrini