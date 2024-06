Zinox F2000 | Galli firma la doppietta a Vallelunga e si riprende la leadership

Il quarto appuntamento stagionale della Zinox F2000 Formula Trophy ha visto un solo uomo al comando: Francesco Galli. Il pilota G_Motorsport è stato il vero e proprio mattatore del weekend andato in scena a Vallelunga, conquistando un doppio successo dopo aver ottenuto la pole position in qualifica. A tentare di complicargli la vita ci ha pensato il giovane ungherese Benjamin Berta, giunto secondo in gara-2 davanti a Sandro Zeller, mentre nella prima manche alle spalle di Galli si sono piazzati Victor Smialek e Riccardo Perego.

Galli divora tutto, Berta tiene il passo

Un vero e proprio en-plein, che gli consente di riportarsi al comando della classifica provvisoria dopo il mezzo passo falso di Imola. Il fine settimana di Francesco Galli a Vallelunga è stato praticamente da incorniciare, avendo monopolizzato la prima posizione sin dalle qualifica e quindi mettendo la firma sul giro veloce in ambedue le gare. Il portacolori G_Motorsport è stato abile a rintuzzare gli attacchi di Berta nelle prime fasi di gara-2, con un vivace scambio di posizioni nel corso del primo giro che poi ha finito per premiare il pugliese, giunto primo sotto la bandiera a scacchi davanti allo stesso Berta e a Sandro Zeller.

Podio per Smialek e Perego

Un duello condizionato nella prima manche dal jump start del 21enne ungherese, il quale ha finito poi per essere penalizzato di 10" al pari dell'elevetico Zeller, autore della medesima irregolarità. I due, presentatisi alla vigilia della tappa di Vallelunga occupando rispettivamente il primo ed il secondo posto in classifica, hanno pagato a caro prezzo la propria esitazione allo spegnimento dei semafori, dovendosi accontentare rispettivamente di un'ottava e di una decima posizione. A salire sul podio sono stati così il giovane canadese Victor Smialek ed il sempre efficace Riccardo Perego, con quest'ultimo che nella seconda gara ha invece pagato a caro prezzo un'escursione al Tornantino, danneggiando l'ala anteriore e venendo quindi costretto al ritiro.

Al-Muhannadi al top nella Gold, in evidenza Stentella

Nella sfida riservata alle singole classi, piazza d'onore per Dino Rasero in gara-1 nella Superformula, prima che quest'ultimo si rendesse protagonista di un testacoda alla curva Roma nella seconda manche che gli ha impedito di andare oltre la P12 finale. Buona anche la prestazione del danese Stig Larsen, in entrambe le occasioni a podio nella propria classe di riferimento, mentre la Platinum ha fatto registrare i successi di Smialek e Zeller, con il 69enne Enzo Stentella in grande evidenza al debutto stagionale sulla F317 ed in entrambe le occasioni sul podio. Il qatariota Al-Muhannadi è stato invece grande protagonista nella classe Gold, imponendosi in entrambe le gare su Davide Pedetti, mentre Bonanomi e Ruttimann si sono alternati sul terzo gradino del podio. Infine, Giovanni Giordano e Oliver Kratsch si sono spartiti il bottino nella classe Gold, con Marinaro e il rientrante Porri a completare il podio.

La Zinox F2000 Formula Trophy tornerà in azione dopo la pausa estiva sul circuito del Mugello, quando a fine Agosto sarà nuovamente protagonista nell'ambito dell'ACI Racing Weekend ritrovando in griglia anche le monoposto della Drexler Cup e della Zinox F2.0 Cup.

Marco Privitera