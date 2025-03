Moto3 | GP Americhe, Gara: Rueda domina ad Austin su Kelso e Bertelle

A conquistare la Moto3 in Texas è José Antonio Rueda, che vince la gara tagliando il traguardo davanti a Joel Kelso in seconda posizione e un sorprendente Matteo Bertelle in terza e al primo podio in carriera.

Rueda impone il suo passo davanti a tutti, primo podio per Bertelle

Sul tracciato del Circuito delle Americhe è José Antonio Rueda lo sceriffo della Moto3, che porta a casa la vittoria, dopo una gara passata in testa con distacco e tenendo un ritmo impressionante, gestendo il vantaggio fino al traguardo. A salire sul secondo gradino del podio è invece Joel Kelso, che conclude in seconda posizione ed è riuscito a tenere dietro di sè il compagno di squadra del team LevelUP-MTA Matteo Bertelle, che sale per la prima volta in carriera sul podio grazie alla sua terza posizione. Quarta piazza e medaglia di legno per Ángel Piqueras, che nonostante non sia riuscito a salire sul podio è comunque stato protagonista di una gara condotta con un buon ritmo e sempre a ridosso delle posizioni di vertice.

Taglia il traguardo al quinto posto Maximo Quiles, che conclude la sua prima gara di sempre in Moto3 in Top 5 e dopo aver battagliato con Piqueras per la quarta piazza. Alle sue spalle si trova l'altro debuttante della categoria Álvaro Carpe in sesta posizione e un ottimo Dennis Foggia in settima, dopo una bagarre intensa all'interno del centro gruppo. Chiudono la Top 10 Adrian Cruces, che conclude in ottava posizione, Taiyō Furusato, protagonista di una gara che è valsa la nona piazza. Decimo posto invece per Cormac Buchanan, che riesce a tenere a bada gli attacchi di Guido Pini, undicesimo al traguardo.

Ancora uno zero per Muñoz, pioggia di penalità per Adrián Fernández

Domenica da dimenticare per Adrián Fernández, che non è potuto scattare dalla nona casella da lui conquistata in Qualifica, a causa di un problema tecnico alla frizione. I problemi non sono però finiti, dato che dopo essersi schierato in griglia nonostante la pit lane fosse ormai chiusa, è stato penalizzato a causa di una jump start, che gli è costata due Long Lap Penalty da scontare nel corso della gara e l'ha portato a concludere in 12esima posizione. Lo seguono in classifica David Almansa al tredicesimo posto e Jacob Roulstone al quattordicesimo, con Nicola Carraro a chiudere la zona punti in quindicesima posizione.

Gara conclusa nel peggiore dei modi anche per David Muñoz, che dopo aver trascorso poco meno di metà della distanza di gara all'interno del gruppo di testa, è stato protagonista di una caduta nel corso del quarto giro. Il pilota spagnolo è stato costretto quindi a tornare ai box e a rientrare in corsa svariati giri dopo, accodandosi alla fine del gruppo. Doppio zero invece per il team Sic58 Squadra Corse, che ha visto in un primo momento Luca Lunetta cadere durante il quinto giro, proprio mentre era impegnato nella bagarre per il quinto posto. A pochi minuti di distanza è stato costretto al ritiro anche l'altro pilota del team Stefano Nepa, che è caduto in Curva 17 ed ha terminato in questo modo la sua corsa. Protagonisti di un incidente in Curva 6 invece Valentín Perrone e Ryūsei Yamanaka, che si aggiungono alla lista di piloti che non hanno potuto portare a termine la propria corsa insieme a Riccardo Rossi, caduto nel corso del terzo giro e a Scott Ogden, ritiratosi nel corso dell'undicesimo giro.

Moto3 | GP Americhe: I risultati della Gara

Valentina Bossi

