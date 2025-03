Moto3 | GP Americhe, Qualifiche: David Muñoz conquista la pole position in Texas

In una sessione di qualifiche del GP delle Americhe Moto3, caratterizzata dalle numerose cadute in Q2, ha trionfato davanti a tutti David Muñoz. Alle sue spalle uno straordinario Maximo Quiles, alla sua prima qualifica. Dennis Foggia chiude quinto.

David Muñoz comanda, doppietta spagnola con Maximo Quiles

A David Muñoz la pole position del Gran Premio delle Americhe in 2:14.422, vicino al record della pista. Il pilota spagnolo partirà per la seconda volta in carriera davanti a tutti, con l'obiettivo di portare a casa la prima vittoria in Moto3. Al suo fianco, in prima fila, Maximo Quiles. Un giro straordinario per il rookie del team Aspar al suo debutto nella entry class. Nella sua prima sessione sull'asciutto, Quiles ha dimostrato tutto il suo talento e di poter lottare da subito per le posizioni che contano. A chiudere le prime tre posizioni Joel Kelso, con il team Level Up.

Credits: Aspar Team

Una seconda fila un po' amara, invece, per José Antonio Rueda, che aveva il passo per poter lottare per la pole position, ma è stato condizionato da una caduta senza conseguenza. Comunque una buona quarta posizione per il leader del mondiale. Lo segue Dennis Foggia che, dopo essere passato dal Q1, sembrava aver trovato un buon ritmo. Alle loro spalle, a chiudere la seconda fila, un fantastico Luca Lunetta, con il team Sic58.

Bertelle cade due volte, chiude solo decimo

Bene gli italiani in questa sessione di qualifiche, quasi tutti, in Q2. Stefano Nepa ha chiuso la sessione in ottava posizione alle spalle di Alvaro Carpe e davanti a Adrián Fernández. Una doppia caduta, invece, per Matteo Bertelle nei primi minuti del Q2 ha costretto il pilota italiano a fermarsi ai box per cercare di riparare la sua moto. Nonostante le cadute, Bertelle ha chiuso il turno in decima posizione, con un'ottima chance di rimonta. Dodicesimo Guido Pini e quattordicesimo Riccardo Rossi, protagonista anche lui di una caduta. Eliminato in Q1, invece, Nicola Carraro che non è riuscito a trovare il tempo sul giro secco e partirà in ventesima posizione. Leggermente più arretrati i contendenti al titolo mondiale. Adrián Fernández chiude in nona posizione, mentre Ángel Piqueras undicesimo. Sappiamo, però, che le gare di Moto3 regalano sempre grande spettacolo e le rimonte sono all'ordine del giorno.

Moto3 | GP Americhe: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea