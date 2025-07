MotoGP | GP Repubblica Ceca, primo venerdì per Martín: “È solo l’inizio”

Già alla prima giornata di ritorno in MotoGP il campione del mondo in carica Jorge Martín ha già dimostrato di poter tornare ad essere veloce – per lo meno sul bagnato – portando a casa la quinta posizione al termine del turno di Practice e entrando di diritto in Q2.

Turno di FP1 di ri-adattamento alla MotoGP

Il ritorno in MotoGP di Jorge Martín dopo mesi di stop a causa dell’infortunio non è avvenuto nelle migliori condizioni possibili: la pista di Brno infatti è un tracciato su cui il numero #1 non ha mai corso nella sua carriera nella Classe Regina, essendo lui entrato nella categoria nel 2021 e l’ultimo Gran Premio di Repubblica Ceca è stato nel 2020. Pista completamente nuova quindi con questa moto per Martín e in condizioni di asfalto decisamente non ottimali, vista la pioggia e le nuvole che non hanno mai davvero abbandonato il cielo di Brno nel corso di tutta la mattinata. Il turno di Prove Libere 1 è stato quindi cruciale per il campione del mondo in carica, che ha potuto riassaggiare dopo molte settimane la guida di una moto di MotoGP.

La sessione mattutina è stata quindi votata a cercare di riacquisire la confidenza in sella alla sua Aprilia RS-GP25, portando a casa il maggior numero di giri possibile e cercando di trovare il set-up giusto per poter affrontare al meglio il resto del weekend. Per questi motivi infatti Martín ha concluso le FP1 solamente in diciassettesima posizione, con un tempo di 1:57.128. Una prestazione del genere ha permesso allo spagnolo di arrivare a +2.522 dal Marc Márquez, il pilota più veloce della mattinata in Repubblica Ceca: “Oggi è stata una giornata bellissima perchè è bellissimo tornare su una MotoGP” ha confermato lo spagnolo, “è vero che stamattina ero molto concentrato perchè la pista era metà bagnata e metà asciutta e dovevo stare molto attento. Ho notato che ho perso un po' la precisione e la costanza sulle traiettorie, a volte andavo 20cm troppo largo quando dovevo stare perfettamente in linea.”.

Credits: MotoGP

Quinta posizione “a sorpresa” al termine delle Practice

La prestazione di Martín è andata poi sempre più migliorando nel corso del pomeriggio, quando le condizioni della pista sono peggiorate notevolmente rispetto al mattino. Con la pioggia battente che si è rovesciata sul circuito di Brno, però, il numero #1 ha avuto l'ulteriore occasione per poter testare la moto in diverse condizioni, visto soprattutto lo scarso numero di gran premi corsi dallo spagnolo fino ad ora in questa stagione. “Io penso che prima o poi doveva arrivare un turno sul bagnato” ha continuato il pilota Aprilia, “e il mio obiettivo ora non è fare risultati, è crescere e conoscere la moto, è solo il mio primo giorno sull'Aprilia sul bagnato, allora ho dovuto solo fare tanti giri. È solo l’inizio, però essendo che sono già molto avanti vuol dire che io e la moto siamo già messi bene. Domani sull'asciutto sarà sicuramente più tosta, però son contento.”.

Venerdì di Brno da incorniciare quindi per Martín, che ha visto il suo weekend in Repubblica Ceca iniziare non nel migliore dei modi il giovedì, con una conferenza stampa in cui ha spiegato la situazione tra se stesso e il team Aprilia. Nel suo discorso ha infatti spiegato il percorso di ripresa che ha dovuto affrontare dopo l'infortunio e le motivazioni dietro alle scelte che negli scorsi tre mesi sono state prese. Tutto questo ha creato un'aria piuttosto tesa e di certo non incoraggiante in vista del ritorno in pista: nonostante ciò, il pilota spagnolo sembra aver voltato pagina rispetto all'umore del media day. “Non è stato facile”, ha confessato Martín alla fine del turno, “la conferenza stampa è stata dura non solo per me, ma per tutte le persone che coinvolge la questione, posso dire che prima di arrivare al motorhome qualche lacrima l'ho versata [ride, n.d.r.]. Ieri abbiamo affrontato il problema, oggi abbiamo voltato pagina.”.

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | GP Repubblica Ceca, Practice: Márquez primo anche dopo la pioggia