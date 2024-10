Italian F4 | Monza, gara-2: Slater fa il bis tra le Safety Car

Freddie Slater si è preso la seconda vittoria di giornata, andando a capitalizzare al meglio la prima posizione in griglia di partenza. L'inglese, già campione Italian F4 Championship e vincitore di gara-1 in mattinata, ha avuto la meglio su un arrembante Kean Nakamura-Berta e su Jack Beeton. La gara è stata caratterizzata dalle tante interruzioni con la Safety Car a causa dei vari contatti che hanno coinvolto vari protagonisti, oltre ad un blackout che ha messo fuori servizio la sala stampa per diversi minuti.

Freddie controlla gli attacchi e sfrutta le occasioni

La quindicesima vittoria stagionale di Slater, record assoluto per la categoria, è nata con l'inglese che è scattato bene dalla pole position, e ha poi guidato il gruppo praticamente per tutta la durata della gara, salvo alcuni passaggi in cui ha dovuto rintuzzare gli attacchi di Nakamura-Berta e Jack Beeton alle sue spalle. Una ottima gestione di gara quella mostrata dal pilota Prema, in grado di interpretare al meglio ogni situazione di gara su una pista che dapprima sembrava asciugarsi, ma che nel finale è stata colpita da un ulteriore acquazzone che ha reso ancora più umide le traiettorie.

Seconda piazza per Kean Nakamura-Berta, che ha completato la doppietta Prema Racing. Il pilota di origini giapponesi, in livrea Alpine, ha provato un grande attacco sul leader all'altezza della Parabolica per portarsi in testa al quarto giro, ma nel passaggio successivo Slater, che pure aveva perso un paio di posizioni, è tornato a mettere le proprie ruote davanti a quelle del team mate. Terzo posto per un combattivo Jack Beeton, anch'egli in lotta per il successo praticamente fino a quando le interruzioni con la vettura di sicurezza lo hanno concesso.

Bohra ai piedi del podio, ma quanti botti

A terminare in quarta posizione, attento a non commettere troppi errori, è stato Nihil Bohra. L'indiano ha preceduto lo spagnolo Edward Robinson, secondo tra i rookies, e Tomas Stolcermaniss. In top ten anche Alex Powell, che ha messo in atto un'ottima rimonta scattando dalla 18° posizione. Davanti a lui Maksimilian Popov e Luka Sammalisto, autori entrambi di una prova attenta e senza particolari sbavature.

Da segnalare, sicuramente, le tante interruzioni che hanno caratterizzato la gara, con la bandiera verde che ha caratterizzato in pratica solo una minima parte dei dodici giri totali. Il botto iniziale alla Prima Variante tra Koller, Daryanani e Duna ha richiesto diversi minuti ai commissari per la pulizia del tracciato, mentre anche Al Daheri è andato in testacoda con la sua Prema all'altezza della Roggia. Al quinto passaggio, è stata invece Bianca Bustamante ad insabbiarsi alla Parabolica Alboreto, mentre nel finale Pradel (che pure era nelle prime posizioni) e Harrison si sono trovati a dover posteggiare le proprie Tatuus lungo la pista.



Appuntamento, a questo punto, a domani con l'ultima gara stagionale dell'Italian F4 Championship che scatterà a partire dalle 10:25.

Da Monza - Nicola Saglia