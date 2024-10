F4 Italia | Monza, gara-1: Slater vince sotto il diluvio

Freddie Slater vince ancora nella F4 Italia dopo un nuovo dominio in occasione nella gara-1 di Monza. Il campione eletto di PREMA Racing #27 si impone con facilità al termine di una prova caratterizzata dalla pioggia e da tre Safety Car.

Slater padrone tra le bandiere gialle

La prima delle tre sfide monzesi di F4 Italia si è decisa in occasione della prima partenza, avvenuta dopo una serie di tornate alle spalle della Safety Car in seguito alle avverse condizioni meteo.

Slater ha beffato prima di curva 1 Jack Beaton (US Racing #45) che non è più stato in grado di superare il rivale. Altre due Safety Car hanno infatti reso impossibile un vero inseguimento dell'australiano sul britannico che ha potuto cogliere la 14ma affermazione nel 2024.

Kean Nakamura Berta (Prema Racing #51), Akshay Bohra (US Racing #31) e Rashid Al Dhaheri (Prema Racing #14) hanno concluso nell'ordine alle spalle dei primi due, Gianmarco Pradel (US Racing #12) si è inserito sesto davanti a Dion Gowda (Prema Racing #50), Gustav Jonsson (VAR #36), Maxim Rehm (US Racing #71) e Kabir Anurag (US Racing #19).

Tre neutralizzazioni, out Powell da subito

Mattina da dimenticare per Alex Powell (Prema Racing #80), out sin da subito per la contesa in seguito a dei problemi. La mattinata non ha sorriso neanche a Popov #3 e Robinson #62, protagonisti di un contatto in curva 1-2 che ha causato la prima SC di giornata.

Successivamente, invece, sono finiti nella ghiaia dell'Ascari Francot #23 e Yeh #77, il contatto citato ha rimesso in pista la vettura di sicurezza fino alla conclusione della corsa.

Alle 14.20 race-2 per la F4 a Monza, mentre domani mattina alle 10.25 la prova finale del campionato 2024.

Luca Pellegrini