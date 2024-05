FIA F3 | Montecarlo, Sprint Race: Tsolov si impone nel Principato

Nikola Tsolov vince la Sprint Race FIA F3 a Montecarlo. Il pilota bulgaro della ART Grand Prix, parte del programma giovani Alpine e protetto di Fernando Alonso, ha ottenuto la vittoria nel Principato, dopo essere partito dalla pole grazie alla griglia invertita. Tsolov ha preceduto al traguardo Tim Tramnitz su Campos e Laurens Van Hoepen sempre su ART.

La gara è stata caratterizzata da un incidente al primo giro, che ha causato una prematura interruzione della corsa con bandiera rossa. Nella lotta al titolo, il meglio piazzato è Dino Beganovic (Prema) che chiude settimo e conquista anche il giro veloce; Luke Browning (Hitech) e Leonardo Fornaroli (Trident) chiudono alle sue spalle, mentre Gabriele Minì, su Prema, è solo undicesimo, sfavorito dall'inversione di griglia, dopo la pole ottenuta ieri.

Cronaca della gara

Per effetto della griglia invertita dopo le qualifiche di ieri, partono dalla prima fila le due ART Grand Prix di Nikola Tsolov e di Laurens Van Hoepen, davanti alla MP Motorsport di Tim Tramnitz ed alla Van Amersfoort di Noel Leon. Al via tutto procede regolarmente tra i primi, con Tramnitz che brucia Van Hoepen per la seconda piazza, ma arrivati al Casinò un contatto tra le vetture di Lidblad e Mansell produce un effetto domino.

Nel tentativo di scartare i due protagonisti dell incidente, rimangono coivolte anche le monoposto di Dunne, Dufek e Shields, bloccando la pista e costringendo la direzione di gara ad esporre bandiera rossa.

Si riparte dopo una ventina di minuti d'interruzione, dopo le difficoltà per i commissari nel disincastrare le vetture di Dunne e Mansell. Tsolov prende subito un buon margine dei confronti degli inseguitori e la gara si trasforma in un trenino con pochi sorpassi, ridotti al fondo al gruppo.

Uno scossone al giro 13, quando Sztuka si ritira nella Santa Devota, causando l'ingresso di una nuova Safety che resta in pista per altri due giri. Anche dopo questa ripartenza non accade niente di rilevante e Nikola Tsolov può andare a vincere con quasi 5 secondi di vantaggio su Tramnitz.

Terzo è Van Hoepen, mentre chiudono la zona punti Leon, un sorprendente Loake, Boya, Beganovic, che ottiene anche il punto addizionale per il giro veloce, Browning, Fornaroli e Goethe. Undicesimo Gabriele Minì, che comunque domani partirà dalla pole nella Feature Race.

Le classifiche dopo la Sprint Race di Montecarlo di F3

Classifica FIA F3: Fornaroli 54, Browning 52, Beganovic 50, Minì 47, Goethe 42

L'appuntamento con la Formula 3 è per domani con la Feature Race, alle ore 8.00.

Alfredo Cirelli