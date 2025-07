F1 | GP Belgio, Piastri: "Spa pista peggiore per partire in pole"

Le qualifiche Sprint del GP del Belgio di F1 terminano con la pole di Oscar Piastri. Il pilota della McLaren ha messo a segno un giro perfetto nel pomeriggio di Spa Francorchamps, chiudendo con oltre quattro decimi di vantaggio su Max Verstappen e circa sei sul compagno di squadra Lando Norris.

Il pilota McLaren, nonostante il gran lavoro fatto in qualifica, si è però dimostrato cauto in vista della Sprint Race di domani, mettendo le mani avanti ed evidenziando come il circuito di Spa non premi necessariamente chi parte dalla prima casella.

Piastri: “Macchina fantastica, ringrazio il team”

"È stato un buon giro", ha esordito il pilota australiano nell'intervista al termine delle qualifiche. “Ho avuto un po' di paura durante la SQ2 a causa della cancellazione del giro, ma la macchina è stata fantastica per tutto il giorno, e sento di essere riuscito a girare sempre molto forte. Ringrazio il team, la macchina è stata fantastica, e questa è una pista che adoro. È la mia preferita dell'anno e anzi, forse questo mi ha dato un paio di decimi in più! È sempre divertente qui, quando la macchina si guida bene come oggi è un piacere".

Piastri non ha però voluto abbassare la guardia, guardando già da subito alla Sprint del sabato:

“Domani è un altro giorno: questa non è una pista in cui il poleman è favorito, anzi, forse è la peggior pista dell'anno in tal senso!”

Verstappen: “Non sono sorpreso del distacco”

Tra i due piloti McLaren è riuscito ad infilarsi Max Verstappen, il quale ancora una volta ha dimostrato di essere l'unico in grado di poter impensierire il duo di Woking. Impresa riuscita solo parzialmente in questa occasione, visto comunque il notevole distacco rimediato dall'autore della pole.

Il secondo posto tra le McLaren è già un buon risultato per noi. Penso che ne abbiamo tratto il massimo. L'ultimo giro in sé è stato molto buono, un giro decente. Certo, il distacco è enorme, ma è lì fin dalla prima sessione di prove libere, quindi non sorprende. Stiamo migliorando costantemente, stiamo ancora cercando la prestazione, ma anche altri team lo stanno facendo. Siamo veloci sui rettilinei, ma quando siamo distanti quasi mezzo secondo, essere un po' più veloci o più lenti sul rettilineo non fa molta differenza.

Norris: “Non sono dispiaciuto, è solo venerdì”

Se Piastri non eccede con l'ottimismo, Norris non ha esagerato nell'altro verso. Il pilota britannico al termine delle qualifiche ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: