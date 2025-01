Le Mans, Mission H24 svela a Parigi l'H24EVO con l'idrogeno liquido

Continua senza sosta l'intenso lavoro di ACO per portare presto in pista alla 24h di Le Mans un veicolo ad idrogeno. Il progetto Mission H24 è stato protagonista alla fiera Hyvolution di Parigi con una nuova soluzione allo studio: l'idrogeno liquido.

Dal 2018 ad oggi sono stati tanti i passi in avanti per l'ambizioso programma frutto della collaborazione tra Automobile Club de l'Ouest e H24Project.

MissionH24: il progetto idrogeno protagonista a Parigi

Dopo aver introdotto l'idrogeno gassoso in pista partecipando ad alcune prove della Michelin Le Mans Cup sono stati effettuati altri passi in avanti significativi per quanto riguarda l'H24EVO.

Stando alle ultime ricerche, l'idrogeno liquido sarebbe più adatto alle esigenze delle competizioni, una soluzione di stoccaggio pronta per essere dimostrata da H24EVO.

Presenti nella Capitale francese il Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest e Co-Presidente di MissionH24 Pierre Fillon, l'AD di H24Project e Co-Presidente di MissionH24 Jean-Michel Bouresche, il Direttore Tecnico di MissionH24 Basel Aslan, il Responsabile Ricerca e Sviluppo Prestazioni e Telai della Fédération Internationale de l'Automobile Nicolas Aubourg oltre a diversi specialisti del settore energetico e protagonisti del mondo dei motori.

Mission H24: ACO continua a guardare al futuro

Nel padiglione 4 del Parc des Expos, lo stand dedicato a MissionH24 ha presentato un piccolo DiscoverHY, un'auto da corsa alimentata a celle a combustibile che permette ai visitatori di testare la competitività dell'idrogeno.

Mission H24 punta a creare una classe dedicata ai prototipi a idrogeno alla 24 Ore di Le Mans e nel FIA World Endurance Championship entro il 2028. Si tratta di una sfida unica nel proprio genere che recentemente ha ricevuto una particolare attenzione da parte di Toyota.

Le prossime tappe del progetto Mission H24, oltre alla presenza nel ‘Villaggio Idrogeno’ alla prossima 24h Le Mans, porteranno al vero test in pista, previsto per il 2026.