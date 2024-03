Moto3 | GP Qatar, qualifiche: Holgado in pole davanti ad Ortolà e Rueda

È Daniel Holgado ad ottenere la prima pole position stagionale della Moto3 in Qatar, come aveva fatto anche nel 2023. Dietro di lui i connazionali Ivan Ortolà e Josè Antonio Rueda. Da segnalare il grande miglioramento dei tempi, grazie al passaggio dagli pneumatici Dunlop a quelli Pirelli.

KTM domina su Honda, che piazza solo due piloti in top 10

Gli aggiornamenti portati da KTM sembrano efficaci, soprattutto nel confronto con Honda. La casa giapponese, infatti, è riuscita ad entrare in top 10 con solo due moto. Si classifica quarta la Leopard di Adrian Fernandez, davanti alla Snipers di Matteo Bartelle, il migliore degli italiani. Seguono le KTM di Joel Kelso e Riccardo Rossi, ottavo David Alonso. Chiudono la top 10 Vicente Perez, in sostituzione di Xabi Zurutuza per motivi di età, e Collin Veijer. Interessante notare come tutti i marchi affiliati a KTM, quindi GasGas, CF Moto e Husqvarna, siano tutti presenti nelle prime 10 posizioni.

Angel Piqueras migliore dei rookie, bene anche Lunetta quattordicesimo

Undicesima posizione per un buon Filippo Farioli, seguito da Angel Piqueras che, come da pronostico, risulta il migliore tra i rookie, nonostante l'infortunio alla spalla che non gli ha permesso di partecipare ai test di Jerez e da cui ancora non si è ripreso completamente. A seguire David Munoz e Luca Lunetta, che chiude la sua prima qualifica con un buon quattordicesimo posto. Da segnalare anche il sedicesimo posto di Stefano Nepa, il diciannovesimo di Tatsuki Suzuki e il ventiduesimo di Nicola Fabio Carraro, anche lui alla prima qualifica nel Mondiale.

Appuntamento quindi a domani alle 15:00, in attesa della prima gara Moto3.

Francesco Sauta