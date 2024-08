MotoGP | Aprilia spinge con l’innovazione: in arrivo una sportiva a “effetto suolo”

Per ora abbiamo solo potuto vederla grazie ai visori di Apple in realtà virtuale ma presto, a Misano, sarà realtà. Aprilia ha svelato, in anteprima alla stampa specializzata presente al Red Bull Ring nel corso del Gran Premio d’Austria, l’ultimo modello della serie X. Una moto che – secondo quanto segnalato dalla casa di Noale – sarà quella in commercio più vicina a una MotoGP.

Nessuna foto, per ora, ma grandissimi dettagli

Al momento, quindi, nessuna foto, ma solo la possibilità di poterla vedere in realtà aumentata grazie alla collaborazione stretta tra la casa italiana e l’azienda CareAR, che in 2/3 settimane ha lavorato a una riproduzione ricchissima di dettagli della nuova creatura partorita a Noale.

Qui proviamo a "salire" sulla moto che visualizziamo in realtà aumentata | Credits: Aprilia Racing

Da quanto è stato possibile vedere, la carena bianca provvisoria – ma in Aprilia promettono come la livrea che verrà usata sarà “spettacolare” – riprende una serie di concetti presenti attualmente sulla RS-GP. Ali anteriori con una configurazione leggermente differente rispetto a quelle della moto attualmente a disposizione di Espargaró, Viñales e di Trackhouse, con un profilo unico molto pronunciato e pance con scalino che hanno l’obiettivo di creare deportanza una volta vicine al suolo in fase di piega, esattamente come in MotoGP. Un lavoro che renderà questa moto la prima, e unica, in commercio con una carena di questo tipo brevettata da Aprilia stessa. Dal punto di vista della centralina, sappiamo che questo nuovo modello avrà la APX.

Grazie alla realtà aumentata siamo riusciti anche a vedere anche il motore. Nella foto di copertina siamo proprio con la testa all’interno del serbatoio, mentre visioniamo qualche dettaglio del motore sul quale, però non sono ancora stati forniti dettagli, in attesa della presentazione dove verrà svelato, oltre alla livrea, anche il nome e la scheda tecnica completa.

Dal Red Bull Ring, Mattia Fundarò