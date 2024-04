Audi e Porsche svettano a Sepang nella prima del GTWC Asia | A Ruota Libera

Dopo Europa, America ed Australia anche il Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS ha inaugurato la propria stagione. Il campionato di SRO spicca quindi nell'11ma puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte.

GTWC Asia, Sepang: Origine Motorsport Porsche al comando dopo le prime due prove

Lv Wei /Laurin Heinrich (Origine Motorsport Porsche #4) guidano il Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS dopo le prime due gare in quel di Sepang. La coppia, vincente in race-2, sorride dopo un intenso fine settimana d'azione in Malesia.

GTWC Asia, race-1 : Audi al top al sabato

Franky Cheng Congfu/Adderly Fong (FAW Audi Sport Asia Racing Team #30), dopo aver registrato la pole, hanno confermato il risultato anche nella race-2, caratterizzata da una pista umida al via che ha visto alcuni equipaggi scegliere le gomme da bagnato.

Bian Ye (VSR Lamborghini #6) è stato l'assoluto protagonista della giornata, Edoardo Liberati si è trovato in vetta alla graduatoria una volta terminato l'eccellente stint del cinese.

La musica è cambiata con il passare dei minuti, il nostro connazionale ha dovuto infatti subire il ritorno di Adderly Fong #30. Audi ha quindi colto il successo precedendo la riconoscibile Lamborghini #6 e Yuan Bo/ Leo Ye Hongli (Origine Motorsport Porsche #87).

GTWC Asia, race-2: Porsche in solitaria

Dopo la splendida pole di Laurin Heinrich, debuttante nel GTWC Asia, Origine Motorsport Porsche #4 ha dominato la scena grazie all'ottima seconda parte di stint da parte di Lv Wei.

Cao Qi/Daniel Morad (Craft-Bamboo Racing Mercedes #30) e Luo Kailuo/Liang Jiatong (Harmony Racing Ferrari #77) hanno completato la Top3 di una prova molto più lineare, disputata interamente senza l'incognita del maltempo.

Prossimo round in Thailandia a maggio.

Supercars Championship, Taupō: Brown tiene la vetta del campionato

Chevrolet festeggia con Andre Heimgartner #8 e Will Brown #87 in Nuova Zelanda dopo il primo evento valido per il Repco Supercars Championship nel caratteristico impianto di Taupō. Il secondo protagonista citato mantiene il comando della graduatoria assoluta dopo otto interessanti sfide.

Taupō, race-1: Heimgartner svetta sotto la pioggia

Andre Heimgartner (R&J Batteries Racing Chevrolet #8) è stato perfetto davanti al pubblico di casa, il ‘kiwi’ ha infatti difeso a lungo la propria leadership da ogni assalto da parte di Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing Ford #25).

Un errore ai box da parte del team dell'ex vincitore della Bathurst 1000 ha ‘proiettato’ Andre verso il successo, il primo stagionale per il #8 dello schieramento davanti a Ford Mustang Shell V-Power Racing Team di Will Davison #17 ed Anton De Pasquale #11.

Delusione, invece, per Cameron Waters (Monster Castrol Racing Ford #6), autore della pole che si è classificato in nona posizione dopo una bella rimonta ed un incidente al via in seguito ad un contatto da parte di Tim Slade (PremiAir Nulon Racing Chevrolet #23).

Taupō, race-2: Red Bull Ampol Racing torna regnare

Dopo un sabato sottotono, Red Bull Ampol Racing ha dominato la race-2 di Taupō. Broc Feeney è stato il protagonista della giornata insieme a Will Brown, nettamente superiore alla concorrenza.

Le due Chevrolet Camaro del Triple Eight Race Engineering si sono contese il successo nell'impegnativa pista neozelandese, Brown ha consolidato la propria leadership in campionato imponendosi sul nativo della Gold Coast De Pasquale #11 e Matt Payne (Penrite Chevrolet #19).

Prossimo round a maggio in quel di Perth.

TCR Europe, Vallelunga: Girolami e Comte a segno

Aurélien Comte e Franco Girolami si spartiscono i successi a Vallelunga nell'opening round del TCR Europe. Il francese di SP Compétition Cupra #7 e l'argentino di Monlau Motorsport Cupra #72 hanno primeggiato rispettivamente nella prima e nella seconda sfida mostrando una certa superiorità nei confronti della concorrenza.

I due si sono alternati quindi sul gradino più alto del podio. Ignacio Montenegro (ALM Motorsport Honda #23) e Felipe Fernández (GOAT Racing Honda #19) raggiungono la Top3 nella race-1 e 2, una piccola soddisfazione alle spalle dei due padroni del week-end.

Prossima tappa a Zolder a metà maggio.

TCR Europe in azione a Vallelunga - Credits: TCR Europe

NASCAR Xfinity Series, Talladega:

Jesse Love ha vinto la prova di Talladega della NASCAR Xfinity Series. Il #2 di WAT Chevrolet ha svolto magistralmente l'ultimo passaggio, abile a respingere ogni assalto da parte della concorrenza.

Riley Herbst (Monster Energy Ford #98) e Anthony Alfredo (Dude Wipes Chevrolet #5) concludono la Top3 nell'ordine precedendo Leland Honeyman (Mezrano Injury Lawyers Chevrolet #42) e Brennan Poole (CW & Sons Infrastructure Chevrolet #44)

Nella prossima puntata…

Oltre al DTM, A Ruota Libera avrà come protagonista il BTCC ed il British GT, rispettivamente in pista tra Donington Park e Silverstone. Scatterà anche l'International GT Open con l'opening round in quel di Portimao.

Luca Pellegrini