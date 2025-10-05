DTM | Hockenheim, race-2: Güven campione per la prima volta

Ayhancan Güven respinge all'ultimo giro Marco Wittmann e vince il titolo 2025 nel DTM. Il turco di Manthey EMA trionfa nella race-2 di Hockenheim dopo una spettacolare battaglia contro la BMW M4 GT3 EVO #11 di Schubert Motorsport.

DTM Hockenheim, race-2: Rast subito out!

La finale del DTM 2025 ha perso subito uno dei grandi protagonisti: René Rast. Il pluricampione della serie, confermato all'esterno della griglia per il 2026, ha provato a scavalcare Ayhancan Güven (Manthey EMA Porsche #90) nelle concitate fasi iniziali, la lotta per il secondo posto alle spalle dell'Aston Martin #7 Comtoyou di Gilles Magnus si è accesa nel corso dell'opening lap.

Rast ha scavalcato il turco che ha restituito il favore in curva 6, la BMW è stata colpita in accelerazione dalla Ferrari #10 Emil Frey Racing di Ben Green. Il britannico, colpito dalla Mercedes #48 di Jules Gounon (Team MANN-Filter), non è riuscito ad evitare il tedesco che successivamente è stato urtato anche dalla Ferrari #69 di Thierry Vermeulen.

La classifica è rimasta inalterata fino alla sosta obbligatoria. Magnus è rimasto sempre davanti a Güven, leader delle operazioni una volta tornato in pista dopo il cambio gomme.

La Porsche ha quindi gestito l'Aston Martin e la BMW #11 di Marco Wittmann, in rimonta dal fondo dello schieramento. Il bavarese ha iniziato ad avvicinarsi a Güven, tutto si è deciso dopo il secondo pit stop.

La Porsche ha controllato la BMW e la Mercedes #24 Winward Racing di Maro Engel. Il campione 2024 del GTWC Europe ha provato ad avvicinarsi al binomio di testa, il ricongiungimento è stato aiutato da una Safety Car per rimuovere l'Aston #7 ferma con problemi in curva 5.

DTM Hockenheim, race-2: che finale!

Il finale è stato semplicemente incredibile con Güven davanti a Wittmann, Engel e Lucas Auer (Mercedes Team Landgraf #22). Il tirolese ha scavalcato Jack Aitken (Emil Frey Ferrari #14) e Jordan Pepper (GRT Lamborghini #63), squalificati per non aver rispettato una penalità inflitta per un sorpasso in regime di bandiera gialla in curva 3.

L'inglese ed il sudafricano hanno infatti passato Auer all'uscita della seconda sosta obbligatoria nel punto in cui si è arrestata l'Aston Martin #7. La coppia non ha effettuato la penalità, la squalifica è stata automatica.

Auer ha quindi dovuto attendere il sorpasso di Wittmann ai danni di Güven per poter vincere il primo titolo in carriera. La BMW ha passato la Porsche nell'ultimo giro in uscita dalla ‘Mercedes Arena’, il turco ha restituito il favore al rivale alla ‘Sach’ con un deciso assalto all'interno.

La Porsche non è più stata raggiunta, Güven è ufficialmente il primo turco della storia a vincere il DTM. Manthey festeggia il titolo piloti oltre a quello rookie con Morris Schuring e quello team replicando il risultato del 2023.

Wittmann ed Engel hanno chiuso il podio precedendo la Auer e la Mercedes #84 di Tom Kalender. Più attardati tutti gli altri al termine di una competizione oltremodo interessante che letteralmente si è decisa negli ultimi metri.

Luca Pellegrini