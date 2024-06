WEC | Valentino Rossi per la storia a Le Mans

Prima 24h Le Mans in carriera per Valentino Rossi. Il #46 della classe LMGT3 è atteso per la prima apparizione nella competizione più importante al mondo, la seconda sul ‘Circuit della Sarthe’ dopo aver militato nelle prove valide per la Michelin Le Mans Cup 2023.

Il ‘Dottore’ è atteso a dare battaglia nella competitiva LMGT3 con la BMW M4 GT3 del Team WRT in compagnia dell’esperto bronze driver Ahmad Al Harthy e con il temibile belga Maxime Martin. L’equipaggio ha raccolto per ora il podio in Italia a Imola, il tridente ha alzato prematuramente bandiera bianca a Spa-Francorchamps in seguito ad un contatto.

Valentino Rossi in pista nel GTWC Europe a Misano - Credits: Bonora Agency

Rookie per la gara delle gare

Rossi si appresta per disputare la quarta competizione da un giorno della propria vita dopo aver partecipato alla 24h di Dubai (Creventic) e a due edizioni della 24h di Spa (GT World Challenge Europe). In Francia sarà però tutto differente, Rossi ed i compagni dovranno infatti tenere in considerazione il ‘traffico dei prototipi’ e non esclusivamente doppiare gli altri.

Valentino ha tutte le carte in regola per ben figurare in quel di Le Mans insieme a BMW ed a WRT, team parallelamente impegnato anche in Hypercar come noto con due prototipi. Attenzione in ogni caso anche alla seconda M4 presente in LMGT3 con Augusto Farfus/ Darren Leung/Sean Gelael #31 (provvisoriamente secondi in campionato).

Quali chance per il ‘Dottore’?

Quali sono concretamente le chance per il ‘Dottore’ nella 92ma edizione della 24h Le Mans? Obiettivamente il #46 della classe GT può contendersi qualcosa di significativo, basta pensare ai risultati ottenuti sino ad ora.

Come già detto, quindi, Valentino Rossi può quindi scrivere una pagina significativa della propria carriera, una missione non scontata da debuttante con oltre 20 rivali presenti sul tracciato.

Da Le Mans - Luca Pellegrini