F1 | GP Australia: incredibile doppietta Ferrari, Sainz torna e vince

Strepitosa vittoria di Carlos Sainz al termine del GP d'Australia, terzo appuntamento del mondiale F1 2024. Doppietta Ferrari davanti a tutti con Charles Leclerc secondo e autore del giro più veloce a completamento di una giornata importante per la Scuderia di Maranello. Colpo di scena già ad inizio gara, con Max Verstappen costretto al ritiro per un problema ai freni.

Sainz guida la doppietta Ferrari a Melbourne

Vittoria incredibile da parte di Sainz, tornato al volante questo week-end dopo l'appendicectomia di sole due settimane fa che lo ha costretto a saltare il GP d'Arabia Saudita. La gara dello spagnolo è stata semplicemente perfetta fin dalla partenza, quando ha mantenuto la seconda piazza restando in coda a Verstappen. Il campione del mondo non è riuscito a guadagnare il secondo di distacco nel primo giro ed una volta attivato il DRS il figlio d'arte ha scavalcato l'avversario al primo colpo utile. Qualche minuto più tardi l'olandese con la sua Red Bull in fumo è stato costretto a tornare ai box con il freno posteriore destro in fiamme e completamente distrutto.

Da questo momento in poi Sainz ha inanellato una serie di giri impressionanti, riuscendo ad allungare molto il suo primo stint su gomma media fino al sedicesimo giro mantenendo i tempi di chi si era già fermato per montare le hard, primo tra tutti il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Il monegasco oggi non è mai riuscito veramente ad entrare in partita, fatta eccezione per pochi giri dopo una ripartenza dalla Virtual Safety Car causata dal ritiro di Lewis Hamilton nella prima metà di gara. In questi istanti il ferrarista è riuscito a farsi sotto al suo compagno di squadra avvicinandosi molto, ma ricevendo l'ordine di scuderia di non lottare.

Ad ogni modo Leclerc ha poi perso terreno dal leader dovendo anzi difendersi da Lando Norris. Il britannico, infatti, dopo aver perso la posizione nei confronti del compagno di squadra Oscar Piastri grazie ad un undercut, si è ripreso il terzo posto con un ordine di scuderia arrivato dal muretto McLaren. La strategia non ha però pagato visto che Norris non è riuscito ad avvicinarsi mai in maniera aggressiva al secondo posto.

Disastro Mercedes

Sul podio sono saliti quindi Sainz, Leclerc e Norris, mentre Piastri ha chiuso in quarta posizione. Un peccato per l'australiano non essere riuscito a stare tra i primi tre ma sicuramente un risultato importante per la McLaren, capace di portare a casa punti importanti per il campionato.

Tra i top team a deludere ci ha pensato invece la Mercedes. Doppio ritiro per la squadra anglo-tedesca che ha chiuso il GP d'Australia con uno zero in classifica. Oltre al ritiro di Hamilton per problemi tecnici anche George Russell non è arrivato alla bandiera a scacchi. Il campione F2 2018 si trovava in settima posizione quando ha commesso un errore impattando violentemente contro le barriere nel corso dell'ultimo giro nel tentativo di riprendere Fernando Alonso. Grosso incidente per lui, fortunatamente senza conseguenze.

Grande prestazione anche per Alonso, sesto alle spalle dell'unica Red Bull che ha tagliato il traguardo, quella di Sergio Perez. Il pilota dell'Aston Martin è scattato con gomme dure ritardando così la sosta ed avendo anche la fortuna di poter effettuare il primo pit stop in regime di Virtual Safety Car.

Settimo alle sue spalle il suo compagno di squadra Lance Stroll, mentre alle sue spalle si è piazzato un ottimo Yuki Tsunoda. Primi punti per il giapponese quest'anno e primi punti anche per il Visa Cash App RB Formula One Team. In top ten anche entrambe le Haas, con Nico Hulkenberg di nuovo a punti in nona posizione e Kevin Magnussen decimo grazie all'incidente di Russell all'ultimo passaggio.

Una gara sicuramente emozionante che non ha escluso colpi di scena e che almeno per ora vede la Ferrari avvicinarsi alla Red Bull anche in campionato. Sono 97 i punti in classifica costruttori per i campioni in carica, mentre la Rossa insegue a quota 93. In classifica piloti Verstappen è invece fermo a quota mentre Leclerc è secondo a soli 4 punti.

Archiviato il GP d'Australia la F1 tornerà in pista tra due settimane per il GP del Giappone.

Carlo Luciani

