WorldSBK | Most: la reazione di Toprak Razgatlıoğlu in Gara 1

Un Toprak Razgatlioglu senza rivali sul circuito di Most in Repubblica Ceca. Il pilota BMW conquista sia la Superpole che Gara 1 WorldSBK. Un ritmo impressionante quello del pilota turco, che presa la leadership, non ha avuto rivali. Con questo risultato, Razgatlioglu accorcia le distanze in classifica dal leader Nicolò Bulega e riconquista fiducia per le prossime gare.

Toprak Razgatlioglu dominatore assoluto in Gara 1

Toprak Razgatlioglu ha sempre fatto bene sul circuito ceco di Most. Con la vittoria di Gara 1 il pilota turco conquista il nono successo su questo tracciato. Una vittoria dominante, con il pilota BMW che ha perso la leadership solo per quattro giri, sorpassato da Nicolò Bulega. Una volta riconquistata la testa della corsa, Razgatlioglu ha mostrato un passo gara impossibile da raggiungere per gli avversari, rifilando ben sei secondi di distacco al secondo classificato Nicolò Bulega (Ducati Aruba). La grande forma di Razgatlioglu si era vista già nelle libere e nella Superpole, dove ha conquistato la pole position, davanti a Nicolò Bulega e Danilo Petrucci, che sono rimasti dietro al pilota turco per tutta la gara. Ecco le parole di Razgatlioglu al termine di Gara 1:

È stata una gara importante, perché abbiamo iniziato forte il weekend e mi mancava il feeling della vittoria. All'inizio della gara ho cercato di adattarmi alle condizioni, in quanto c'è molto vento. Ma poi ho mantenuto il mio passo, un passo veloce. Avevo bisogno di vincere, una vittoria importante e devo ringraziare il team. Abbiamo migliorato molto la moto, ma non basta perché durante la gara ho visto qualcosa che si può ancora migliorare. E quindi lo faremo per domani, sperando di vincere ancora.

Razgatlioglu accorcia su un Nicolò Bulega acciaccato

Con un sabato da dominatore assoluto, Toprak Razgatlioglu diminuisce lo svantaggio in classifica generale sul ducatista Nicolò Bulega a 29 punti. Con un Bulega in difficoltà, a causa di problemi fisici riscontrati dopo la caduta nelle prime prove libere, aggiunti ai miglioramenti apportati sulla moto dal team BMW, il pilota turco ha tutte le carte in regola per concludere al meglio questo fine settimana. E guadagnare ancora terreno sul suo diretto avversario in campionato.

