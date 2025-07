Geronimo La Russa eletto nuovo presidente ACI con il 78% dei voti

Geronimo La Russa è stato eletto nuovo presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) per il quadriennio 2025-2028, raccogliendo un consenso pari a oltre il 78% dei voti. L’elezione si è tenuta nel corso dell’assemblea generale dell’ente, che – come sottolineato in una nota ufficiale – è tornata a scegliere la propria guida attraverso le urne, registrando una maggioranza più ampia rispetto all’ultima elezione del 2012, quando erano in corsa più candidati.

La Russa prende il posto di Angelo Sticchi Damiani, che ha lasciato la carica lo scorso febbraio dopo ben 13 anni e quattro mandati alla guida dell’ACI. Classe 1980, avvocato e figlio dell'attuale presidente del Senato Ignazio, La Russa è presidente dell’Automobile Club di Milano e ha già ricoperto il ruolo di vicepresidente dell’ACI. Inoltre, è stato tra i fondatori di ACI Storico, realtà dedicata alla valorizzazione del motorismo d’epoca.

“Un patrimonio per il Paese”: le parole di La Russa

«È per me un grande onore essere stato eletto a guidare l’ACI, un’istituzione che rappresenta un patrimonio per il Paese, per i cittadini, per i territori, per il mondo dello sport», ha dichiarato La Russa subito dopo l’ufficializzazione dell’elezione.

«Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso, che parte da lontano e guarda al futuro. Lavorerò con spirito di servizio, ascolto e determinazione, nel rispetto di ogni sensibilità e con una squadra competente ed appassionata».

Continuità e visione: gli obiettivi per il futuro

Nel solco tracciato dai suoi predecessori, La Russa si è detto intenzionato a coniugare continuità e innovazione, puntando su sostenibilità, inclusione e valorizzazione dei giovani talenti, con particolare attenzione allo sviluppo delle serie propedeutiche e del motorsport tricolore.

Con un profilo già ampiamente riconosciuto nell’ambito dell’Autodromo Nazionale Monza e del Gran Premio d’Italia di Formula 1, La Russa punta a consolidare la centralità dell’Italia nei grandi eventi internazionali, lavorando in sinergia con istituzioni, club locali e stakeholder del settore automobilistico.

Marco Privitera