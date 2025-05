WorldSBK | Cremona, Gara 1: Bulega batte Razgatlıoğlu di forza, terzo Bautista

Nicolò Bulega vince di forza Gara 1 del round cremonese del WorldSBK, tenendo dietro di sè in classifica Toprak Razgatlıoğlu, che si è dovuto accontentare della seconda posizione, e Alvaro Bautista, che ha concluso sul terzo gradino del podio

Bulega vince su Razgatlıoğlu in Gara 1, sul podio Bautista

Nel pomeriggio di Cremona il pilota che chiude in testa Gara 1 è Nicolò Bulega, che dopo essersi conquistato la vetta della corsa, è riuscito a mantenerla e a portare a casa la vittoria sul suolo italiano, vincendo la bagarre con Toprak Razgatlıoğlu. Dietro di lui al traguardo arriva proprio il turco, che nonostante gli sforzi non è riuscito a scalare la classifica, restando quindi saldamente in seconda posizione e portando a casa punti importanti in ottica mondiale. Ad occupare il terzo ed ultimo gradino del podio è poi Alvaro Bautista, che dopo essere partito dalla quarta casella è riuscito poi a chiudere all'interno della Top 3, conquistando il settimo podio della stagione.

A prendere la medaglia di legno è invece Andrea Iannone, che taglia il traguardo al quarto posto e riesce a tenere dietro di sè Xavi Vierge, che nel corso della gara ha cercato di recuperare posizioni, ma che ha dovuto fermarsi alla quinta. In sesta piazza si posiziona invece Remy Gardner: il pilota australiano è stato infatti artefice di un'ottima gara, che si è conclusa con un piazzamento appena al di fuori della Top 5. Alle sue spalle arriva Danilo Petrucci, che per tutta la durata della corsa è stato in bagarre con il centro gruppo, concludendo in settima posizione e portandosi dietro Michael van der Mark e Axel Bassani, che arrivano al traguardo come ottavo e nono pilota sotto la bandiera a scacchi. A chiudere la classifica dei primi dieci piloti arrivati al traguardo di gara 1 c'è Scott Redding, che grazie al decimo posto porta a casa nel sabato di Cremona una manciata di punti.

Quattordicesimo posto per Montella, caduta per Lecuona

La prima gara del weekend italiano di WorldSBK è stata moderatamente positiva per Alex Lowes, che con la sua undicesima posizione riesce a portare a casa qualche punto, ma è un piazzamento ben lontano da quello desiderato in previsione di questo appuntamento del calendario. Nella sua stessa situazione il fratello Sam Lowes, che chiude in dodicesima piazza e conquista quattro punti, con alle sue spalle Dominque Aegerter e Yari Montella, che invece hanno terminato in tredicesima e quattordicesima posizione. Porta a casa invece l'ultimo punto disponibile Garlett Gerloff, che al termine della corsa taglia il traguardo in quindicesima posizione.

Gara più complicata invece per Ryan Vickers, che al termine dei 23 giri previsti si ritrova al di fuori della zona punti in sedicesima posizione, seguito a ruota da Bahattin Sofuoglu, che invece ha concluso diciassettesimo. Sabato da dimenticare anche per Iker Lecuona, che dopo essere partito dalla nona casella è stato protagonista di una caduta in Curva 3 nel corso del giro 15, che ha vanificato tutti i suoi sforzi di imporsi nella Top 5. Chiudono la classifica dei piloti arrivati al traguardo Andrea Locatelli, penalizzato alla partenza, vittima di una caduta al giro e in 18esima piazza, il ritrovato Jonathan Rea in 19esima, e Zaqhuan Zaidi in 20esima, ritirati invece, oltre a Lecuona, Tarran Mackenzie, Tito Rabat, e Gabriele Ruiu.

WorldSBK | Cremona: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK

Da Cremona - Valentina Bossi

