Monza Rally Show | Parata di stelle per la chiusura di stagione

Sarà uno spettacolo vero e proprio quello che andrà in scena nel corso del prossimo weekend sull’asfalto (e non solo) dell’autodromo brianzolo, con il Monza Rally Show che torna ad essere il palcoscenico perfetto per i protagonisti della stagione WRC. Tre giorni di velocità, traversi ed emozioni come solo il mondo del rally è in grado di regalare, coronati dal Master’s Show che si terrà nel pomeriggio di domenica.

Parata di stelle tra le Rally1, sfida accesissima per la vittoria con Pajari e Crugnola protagonisti

Rispetto alle passate stagioni, il Monza Rally Show vedrà in questo 2024 un cambiamento di format importante. Saranno infatti presenti i team del Mondiale WRC, con le potentissime Rally1, ma solo su invito dell’organizzazione, e pertanto trasparenti ai fini della classifica. Si tratterà, in pratica, della passerella ideale per chiudere una stagione ricca di spettacolo e colpi di scena fino all’ultimo Rally del Giappone.

Tra tutte le stelle, brilla ovviamente la più luminosa, quella del neocampione Thierry Neuville, che porterà a Monza la sua Hyundai i20 Rally1, in un ritorno sulle speciali che lo avevano “tradito” nel 2020. Al suo fianco, alla guida della vettura coreana preparata ad Alzenau, ci sarà Dani Sordo, mentre Adrien Fourmaux (prossimo team mate di Neuville al 99,9%) sarà al via con la Ford Puma Hybrid del team M-Sport, con la quale ha mostrato un’ottima crescita nel corso di tutta la stagione.

In forze anche lo squadrone Toyota, con il team principal Jari-Matti Latvala che tornerà a vestire i panni del pilota, come avvenuto nel corso della stagione nel rally di casa in Finlandia. Accanto a lui, al volante della Yaris GR1, non potevano mancare Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera, che tornerà sull’asfalto dell’Autodromo dopo la positiva esperienza maturata in ottobre in Porsche Carrera Cup Italia. La sfida vera e propria per l’Assoluta, però, sarà concentrata in particolare tra le Rally2, e anche qui non mancano gli specialisti. A partire dal campione mondiale di categoria, Sami Pajari, al volante della sua Toyota Yaris.

Sami Pajari, stella nascente del WRC, sarà in azione a Monza

Tante anche le Skoda Fabia al via, tra cui spicca quella di Nikolay Gryazin. Non potevano mancare poi i protagonisti di casa nostra, a partire dal quattro volte campione italiano Andrea Crugnola sulla Citroen C3, per arrivare a Marco Bonanomi,Kevin Gilardoni e Marco Butti, entrambi ottimi interpreti di ogni tipo di vettura a ruote coperte. Non mancano gli specialisti dei rally italiani, come Mauro Miele, Luca Tosini e Matteo Fontana. Al volante della vettura francese, attenzione anche a Rachele Somaschini, mentre con Hyundai da sottolineare la presenza del veterano Hayden Paddon. Tra gli ospiti, c’è tanta curiosità per “Tony” Cairoli, un habituè dell’evento lombardo, e per il debutto dello Squalo dello Stretto Vincenzo Nibali, al volante di una Yaris R1T, iscritta in categoria RC3N.

Tre giorni di fuoco nel Parco Reale

Il programma del Monza Rally Show 2024 prevede tre giorni di sfide intense, con il rally vero e proprio a terminare nella mattinata di domenica 8 dicembre. Venerdì 6, al mattino, si terrà lo shakedown, prima del via ufficiale, previsto per le ore 13:06. Tutte le speciali saranno ricavate tra la pista, i viali interni di raccordo, il paddock e l’anello Alta Velocità, per un concentrato di azione ed emozioni unico. Al termine, nel pomeriggio di domenica, sarà il Masters’ Show a tenere banco, con i duelli “uno vs uno” classici che si terranno sul tracciato predisposto lungo il Rettifilo dei box, per chiudere al meglio una super stagione 2024. Qui i protagonisti indiscussi saranno senza dubbio i piloti del Mondiale alla guida delle loro Rally1.

La p.s. che aprirà le danze sarà Autodromo 1, che misurerà 10, 46 km e comprenderà l’Anello Alta Velocità, da percorrere in senso antiorario, con ingresso dalla corsia situata all’esterno della Parabolica Alboreto. La speciale più lunga, da ripetere due volte consecutivamente nella giornata di sabato (p.s. 4 e 5), sarà invece la Grand Prix, con un passaggio sull’Anello nel senso classico e cinque giri di pista, per un totale di 33,10 km.

La prova del Roccolo chiuderà le ostilità, riportando tutte le vetture a percorrere in pratica l’intero tracciato del rally, con la chiusura alla Variante Ascari. Il Monza Rally Show, dunque, tornerà nella sua versione più nota, e sarà una grande occasione per tutti gli appassionati della categoria, che potranno toccare con mano e vedere da vicino mezzi e pilota del Mondiale del traverso e non solo.

Nicola Saglia