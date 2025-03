Moto3 | GP Thailandia, Gara: Rueda non ha rivali a Buriram

Domina José Antonio Rueda questo primo appuntamento stagionale Moto3. Il pilota spagnolo del team Red Bull KTM Ajo non ha rivali e vince in solitaria, davanti a un'ottimo Álvaro Carpe e ad Adrián Fernandez. Bene Stefano Nepa, quarto al traguardo, Matteo Bertelle quinto.

Rueda domina a Buriram, Carpe secondo

José Antonio Rueda vince il Gran Premio di Thailandia, da protagonista assoluto. Il pilota spagnolo si mette in testa sin dal primo giro e dopo la caduta di David Muñoz non ha più rivali, viaggia in solitaria fino all'ultimo giro. Dietro di lui, invece, una battaglia molto serrata per il podio. Álvaro Carpe, Adrián Fernández e Stefano Nepa si giocano tutto all'ultimo giro. Sorpassi e contro sorpassi che vedono il giovane rookie, Carpe, avere la meglio. Fernandez chiude in terza posizione, seguito da Stefano Nepa, alla prima gara con il nuovo team, in ottima forma.

Matteo Bertelle, dopo la partenza dalla pole position, dimostra di avere un ottimo passo gara, riuscendo a stare tra i primi nella prima parte di gara, ma un piccolo errore lo mette fuori dalla lotta per il podio, e chiude in quinta posizione. Subito alle sue spalle, Dennis Foggia, una buona prima gara per il pilota italiano, che chiude davanti a David Almansa e a Riccardo Rossi.

David Muñoz cade, peccato per Luca Lunetta

Una condotta di gara discutibile quella di David Muñoz a Buriram. Dopo un primo contatto con Luca Lunetta, che ha messo il pilota italiano fuori dalla lotta per il podio, si è reso protagonista di un altro contatto con il leader della gara, Rueda. Il pilota spagnolo, dopo aver ricevuto un long lap penalty è caduto, e sconterà la penalità nella prossima gara. Grande peccato per Luca Lunetta, un'ottima prima parte di gara per il pilota italiano, che dopo il contatto ha chiuso la gara in decima posizione.

Tante cadute in questo primo appuntamento stagionale in Thailandia, solo quindici piloti concludono la gara. Ángel Piqueras, dopo una grande rimonta, cade a seguito di un contatto con Joel Kelso, ma riesce a chiudere la sua gara in dodicesima posizione. Fuori anche Ryusei Yamanaka, un buon ritmo per il pilota giapponese che era sicuramente in lotta per il podio. Si è ritirato, invece, Guido Pini, dopo la caduta di ieri nelle qualifiche.

Moto3 | GP Thailandia, Gara: i risultati della gara

Giulia Pea

