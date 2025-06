F1 | Verstappen a rischio squalifica, la RedBull "scalda" Lindblad

La decisione sulla Superlicenza per Arvid Lindblad verrà presa durante la prossima riunione del Consiglio Mondiale del Motorsport della FIA, in programma durante le Assemblee Generali Straordinarie e la Conferenza a Macao.

In tale occasione, si valuterà se concedere un’esenzione al giovane pilota britannico, nonostante non abbia ancora compiuto 18 anni. Lindblad, attuale pilota Campos Racing in Formula2, raggiungerà la maggiore età ad agosto, pochi giorni dopo il Gran Premio d’Ungheria. Pur avendo accumulato abbastanza punti per la Superlicenza grazie ai suoi successi nelle categorie giovanili, a 17 anni è ancora troppo giovane per un'approvazione automatica.

Dopo il debutto di Max Verstappen in F1 a 17 anni nel 2015, la FIA ha infatti introdotto un limite minimo di età di 18 anni per la Superlicenza. Tuttavia, lo scorso anno è stata aggiunta una clausola al Codice Sportivo Internazionale della FIA che consente ai 17enni di ottenere un accesso automatico se dimostrano un talento eccezionale. È il caso, ad esempio, di Andrea Kimi Antonelli, che l’ha ottenuta prima dei 18 anni, pur debuttando in F1 solo dopo il suo compleanno.

L’Articolo 13.1.2 dell’Appendice L del Codice Sportivo Internazionale della FIA, relativo alle Superlicenze, afferma che:

"A sola discrezione della FIA, un pilota che abbia recentemente e costantemente dimostrato capacità eccezionali e maturità nelle competizioni con monoposto può ottenere la Superlicenza all’età di 17 anni."

Non sembra esserci alcun dubbio sul fatto che Lindblad sia sufficientemente talentuoso, considerando i suoi risultati nelle prime fasi della carriera. Nel 2024 ha vinto il campionato Formula Regional Oceania ottenendo 18 punti; altri 15 punti li ha guadagnati nello stesso anno per il quarto posto in Formula 3 e sommandoli ai 12 punti delle sue stagioni in Formula 4 nel 2022 supera la soglia dei 40 punti necessari per richiedere la Superlicenza F1 (richiesta a febbraio di quest’anno)

Inoltre nella sua stagione corrente in Formula 2 sta impressionando: attualmente è terzo in classifica dopo aver vinto una Sprint Race a Jeddah e la sua prima Feature Race in Spagna lo scorso fine settimana.

Arvid Lindblad vince la Sprint Racein Spagna

Una richiesta fatta con largo anticipo:

A marzo, Helmut Marko aveva dichiarato ad Auto Motor und Sport:

"Abbiamo Ayumu Iwasa come nostro pilota di riserva. Lindblad ha i punti per la Superlicenza. Abbiamo anche completato un test di 300 km con lui su una vettura di Formula 1 a Imola, quindi teoricamente potrebbe subentrare. Ma non compie 18 anni fino a settembre \[la sua data di nascita reale è l'8 agosto]. Per questo stiamo attualmente richiedendo alla FIA un’esenzione per la Superlicenza. Anche Antonelli l’ha ottenuta. Non vediamo perché non dovrebbe valere lo stesso per Lindblad. Così avremmo già due piloti pronti."

Sebbene la richiesta della Red Bull sia stata avanzata mesi fa, non ci sono state riunioni del WMSC (Consiglio Mondiale del Motorsport) dalla fine di febbraio – quindi non c’è stata ancora l’opportunità per la FIA di valutarla. E dato che la scuderia austriaca non aveva urgenza di ottenere la Superlicenza in anticipo, non è stato necessario accelerare il processo tramite un voto elettronico straordinario.

Un tempismo favorevole:

La richiesta per la superlicenza di Lindblad cade “a pennello” in un momento favorevole, poiché la situazione in cui si trova Verstappen potrebbe costringere la Red Bull ad agire.

Infatti, l'incidente controverso tra Verstappen e George Russell nel Gran Premio di Spagna lo scorso fine settimana ha portato il pilota olandese a un solo punto di penalità dal raggiungere la soglia dei 12 punti che comportano automaticamente una squalifica per una gara. Fino a fine giugno, quei punti resteranno sulla sua patente, quindi nei prossimi GP – Canada e Austria – dovrà stare attentissimo. La Red Bull spera e si aspetta che il tre volte iridato Campione del Mondo non commetta errori, ma non si può escludere del tutto di doverlo sostituire per una gara.

Max Verstappen ai box per il pitstop durante il GP di Spagna

Le opzioni in caso di assenza di Verstappen

Se Lindblad dovesse ottenere la Superlicenza in tempi brevi, per il team austriaco aumenterebbero le opzioni in caso dovesse cercare un sostituto temporaneo per Verstappen. La scelta più logica sarebbe quella di promuovere il promettente rookie Isack Hadjar dalla Racing Bulls per una gara, per valutarlo nel team principale. Il rookie francese è stato tra le sorprese della stagione e attualmente è nono in classifica, con 21 punti all’attivo.

Se Hadjar fosse promosso in Red Bull per una gara, allora Racing Bulls potrebbe scegliere tra Iwasa o Lindblad come sostituto. Il team dovrebbe decidere se far debuttare il pilota britannico in un weekend di gara di F1 o se sia meglio che lui si concentri sulla conquista del titolo in Formula 2.

In ogni caso, ottenere la Superlicenza ora lo renderebbe eleggibile per un debutto completo in F1 – magari già dopo la pausa estiva. Anche se, per ora, Red Bull non prevede rivoluzioni nei suoi team fino a fine stagione.

Greta Carrara