F1 | GP Spagna: contatto Russell-Verstappen, si riaccende la tensione tra i due

Il GP Spagna 2025 ha regalato emozioni e polemiche, con l'incidente tra Max Verstappen e George Russell che ha catalizzato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Un contatto controverso che solleva interrogativi sulla condotta in pista e sulle decisioni dei commissari.

La dinamica dell'incidente: tra strategia e tensione

Dopo una safety car nelle fasi finali della gara, Verstappen si trovava in lotta con Russell per la quarta posizione. Il team Red Bull ha ordinato al pilota olandese di restituire la posizione al britannico, a seguito di un precedente taglio di chicane che gli aveva permesso di mantenere il vantaggio. Verstappen ha inizialmente obbedito, rallentando all'uscita della curva 4 per permettere a Russell di affiancarlo. Tuttavia, all'ingresso della curva 5, Verstappen ha tentato un immediato controsorpasso, entrando in contatto con la Mercedes. Successivamente, ha lasciato nuovamente passare Russell alla curva 12, ma l'incidente era ormai avvenuto.

Le decisioni dei commissari: una penalità che fa discutere

I commissari di gara hanno ritenuto Verstappen responsabile della collisione, infliggendogli una penalità di 10 secondi e tre punti sulla superlicenza. Questo ha fatto scendere Verstappen dalla quinta alla decima posizione finale. Con questi tre punti, il totale di penalità accumulato da Verstappen negli ultimi 12 mesi è salito a 11; uno in più comporterebbe una sospensione automatica per una gara. Due di questi punti scadranno il 30 giugno, ma prima di allora si disputeranno i Gran Premi del Canada e dell'Austria.

Le reazioni del paddock: tra accuse e sarcasmo

George Russell ha espresso il suo disappunto, dichiarando che il contatto "sembrava deliberato" e "totalmente inutile", rincarando poi ulteriormente la dose sottolineando come simili manovre siano più comuni nei videogiochi che in Formula 1.

Forse si è dimenticato che non eravamo su iRacing. Fa sempre così, a Imola fa il sorpasso del secolo e poi fa cose come questa. Comunque io sono arrivato quarto e lui decimo

Max Verstappen, invece, ha minimizzato l'accaduto, evitando di commentare direttamente l'incidente e rispondendo con sarcasmo alle critiche.

La prossima volta gli porto i fazzoletti. Lui ha la sua opinione, io la mia. La gara fino alla Safety Car è stata abbastanza buona. L’incidente? Un errore di valutazione. Se andrò a parlarne con George? Non necessariamente. Non ho nulla da dire e nella vita non bisogna rimpiangere troppe cose.

Reazioni contrastanti sono arrivate anche dal paddock che, come spesso capita, si è diviso tra innocentisti e colpevolisti: Tra questi ultimi, ovviamente, non poteva mancare Toto Wolff che ha giudicato in questo modo la manovra del quattro volte Campione del Mondo:

Dobbiamo vedere la telemetria, se l’ha fatto perché mosso dalla rabbia non va bene è sembrata una manovra da tassista arrabbiato. Max aveva l’ordine di lasciare passare Russell? Non lo sapevo. Abbiamo avuto l’impressione che avesse un problema con la macchina e che facesse fatica in uscita dalla quattro. Non so se fosse in modalità “furia alla guida”, ma non sarebbe andato per nulla bene. Il fatto è che non so a cosa mirasse. Voleva forse far passare George e subito dopo ripassare, mettere la macchina, George davanti e poi, come nei vecchi giochi del DRS, lasciarlo passare nel modo giusto? Per me è semplicemente incomprensibile, ma ancora una volta non so esattamente quali fossero le motivazioni e non voglio saltare a conclusioni affrettate su questo argomento. Non è stato per niente bello quello che è successo

L'ex campione del mondo Nico Rosberg è stato ancora più duro definendo la manovra “orribile” e meritevole di squalifica per un comportamento "completamente inaccettabile".

Implicazioni per il campionato: un colpo alle ambizioni di Verstappen

Con il decimo posto finale, Verstappen ha ottenuto solo un punto, portando il suo totale a 137, ora a 49 punti di distanza dal leader del mondiale Oscar Piastri, vincitore della gara. La Red Bull ha mostrato segnali di vulnerabilità, sia in termini di strategia che di gestione delle emozioni, mentre McLaren ha consolidato la sua posizione con una doppietta Piastri-Norris.

Credits: Formula 1 Account X

Un episodio che lascia il segno

L'incidente tra Verstappen e Russell ha riacceso il dibattito sul comportamento in pista e sulla sportività in Formula 1. Con Verstappen a un solo punto dalla sospensione, le prossime gare saranno cruciali non solo per la classifica, ma anche per l'immagine del pilota olandese. La gestione delle emozioni e il rispetto delle regole saranno determinanti per il prosieguo della sua stagione e delle ambizioni della Red Bull.

Vincenzo Buonpane