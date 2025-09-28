Moto3 | GP Giappone, Gara: la pioggia cambia le carte, trionfa Muñoz

A trionfare nel Gran Premio del Giappone di Moto3 è stato David Muñoz, che ha saputo sfruttare la pioggia per prendere la leadership della gara. Seconda posizione per Josè Antonio Rueda che avrà il primo match point in Indonesia. Ha chiuso il podio Maximo Quiles.

Muñoz trionfa sotto la pioggia

Le gocce di pioggia cadute sul circuito di Motegi hanno cambiato il corso della gara. Dopo una partenza di gruppo, David Muñoz ha saputo sfruttare le condizioni di pista umida per costruirsi un prezioso vantaggio. Il pilota spagnolo è riuscito a gestire il suo margine, portando a casa così la terza vittoria stagionale. Seconda posizione per Josè Antonio Rueda che, dopo aver perso contatto con il gruppo di testa a causa della pioggia, negli ultimi cinque giri è riuscito a rientrare nella lotta per il podio. Alle sue spalle i rookie, Maximo Quiles e Valentin Perrone, che negli ultimi giri hanno acceso la battaglia per il podio. Ad avere la meglio è stato Maximo Quiles, che si avvicina così alla seconda posizione nella classifica iridata. Medaglia di legno per Valentin Perrone.

Quinta posizione per Adrian Fernández, seguito da Ryusei Yamanaka. Ha chiuso in settima posizione Guido Pini, un ottimo risultato per l'italiano che ha dovuto scontare un doppio long lap penalty. Ottavo Joel Kelso, seguito da Luca Lunetta e Dennis Foggia, decimo.

P iqueras sbaglia e apre la strada a Rueda

Ángel Piqueras ha chiuso in undicesima posizione dopo una scivolata che gli ha fatto perdere contatto dal gruppo di testa. L'errore del pilota MT Helmets consegna a Rueda il suo primo match point in Indonesia. Tredicesima posizione per Matteo Bertelle: una buona gara per l'italiano, che dopo il lungo stop per l'infortunio ha saputo sfruttare la pioggia a suo vantaggio. Alle sue spalle Alvaro Carpe e Stefano Nepa, quindicesimo. Solo ventesimo Riccardo Rossi. É caduto nel suo Gran Premio di casa Taiyo Furusato, mentre si trovava in lotta per il podio. Out anche David Almansa. Dopo una bella rimonta, lo spagnolo è scivolato nel corso del penultimo giro.

Moto3 | GP Giappone: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea