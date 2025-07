ELMS | Il 2025 riparte da Imola. IDEC per il tris?

Nuovo imperdibile appuntamento questo fine settimana la 4h di Imola, terzo evento dell’European Le Mans Series 2025. LMP2, LMP3 ed LMGT3 tornano sulle rive del Santerno per una prova che segna la ripresa del campionato dopo la pausa di oltre un mese dovuta alla 24h Le Mans.

IDEC contro tutti in LMP2

IDEC Sport è il team da battere dopo le prime due prove. Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/Daniel Juncadella #18 si sono imposti a Barcellona (non nella classifica overall) ed al Paul Ricard, il tridente del team francese vanta un ampio margine sulla concorrenza alla vigilia dell’impegnativa sfida in Emilia-Romagna.

Gli uomini di Genesis Magma Racing precedono Ryan Cullen/Vlad Lomko/Pietro Fittipaldi (Vector Sport #10) e Charles Milesi/Oliver Gray/Esteban Masson (VDS Panis Racing #48), rispettivamente in azione con 27 e 26 punti all’attivo. I due equipaggi hanno sbagliato meno rispetto ai rivali nelle prime due prove e con merito sono i diretti inseguitori dell’ORECA 07 Gibson #18.

In Italia sono tanti gli equipaggi che cercano un riscatto. Su tutti spiccano Cem Bolukbasi/Ferdinand Habsburg/Filipe Albuquerque (Nielsen Racing #24), Pedro Perino/Jean-Baptiste Simmenauer/Luca Ghiotto (Inter Europol Competition #34) e Matthias Kaiser/Lorenzo Fluxa/Theo Pourchaire (Algarve Pro Racing #25) oltre ovviamente all’equipaggio #9 Iron Lynx - Proton di Jonas Ried/Maceo Capietto/Matteo Cairoli.

Il tridente che ha vinto l’ultima 4h del Mugello 2024 ci riprova dopo aver condotto a lungo la 4h Le Castellet ed aver monopolizzato la scena nella prima fase della 4h Barcellona. Cairoli guida la line-up #9 nella speranza di ottenere un risultato migliore rispetto a quanto accaduto in Spagna oppure in Francia.

In LMP2 PRO Am, invece, la classifica è controllata da Anthony Wells/James Allen/Sergio Sette Camara (Nielsen Racing #27) grazie al succeso di Le Castellet. La compagine citata vanta 1 punto sull’ORECA #29 TDS Racing di Rodrigo Sales/Mathias Beche/Clement Novalak e 2 lunghezze sulla vettura #83 AF Corse di François Perrodo/Matthieu Vaxivière (Alessio Rovera tornerà questo fine settimana).

CLX Motorsport x3?

In LMP2 IDEC Sport domina, in LMP3 è CLX Motorsport ha controllare la scena senza particolari problemi sulla concorrenza. Adrien Closmenil/Theodor Jensen/Paul Lanchere si stanno mostrando imbattibili in qualifica come in gara, nessuno al momento sembra reggere la Ligier JS P325 - Toyota #17.

Jacek Zielonka/Daniel Nogales/Rik Koen (Team Virage Ligier JS P325 - Toyota #8) e Michael Jensen /Gillian Henrion/Nick Adcock (RLR MSport Ligier JS P325 - Toyota #15) sono i diretti inseguitori della compagine elvetica, attualmente semplicemente superiore.

4h Imola GT: Porsche vs Ferrari, attenzione ad Aston Martin

La categoria LMGT3 è forse la più incerta dello schieramento. Michelle Gatting/Celia Martin/Sarah Bovy (Iron Dames Porsche #85) sono al comando della classifica generale con 31 punti contro i 27 di Custodio Toledo/Lilou Wadoux/Riccardo Agostini (Richard Mille AF Corse Ferrari #50).

Le ragazze si sono imposte in quel di Barcellona, mentre la 296 GT3 #50 ha saputo festeggiare in Francia dopo una lunga lotta contro la Mercedes AMG GT3 EVO #63 Iron Lynx di Lorcan Hanafin/Martin Berry/Fabian Schiller.

Claudio Schiavoni torna in pista con Proton Competition Porsche #60 insieme ad Alessio Picariello/Matteo Cressoni in un fine settimana in cui anche Aston Martin potrebbe giocare un ruolo da protagonista con Clement Mateu/Erwan Bastard/Valentin Hasse-Clot (Racing Spirit of Leman Aston Martin #59).

Lo scorso anno, Panis VDS (ai tempi Panis Racing con Manuel Maldonado/Arthur Lecler/Charles Milesi) vinse in LMP2, mentre in LMP3 il successo fu siglato da Eurointernational con Adam Ali/Matthew Bell. Le ‘Dames’ inseguono il bis in LMGT3, in LMP2 PRO Am il trionfo fu ottenuto da Kriton Lendoudis/Alex Quinn/Richard Bradley (Algarve Pro Racing #25).

Live come sempre tutto sul canale ufficiale YouTube della serie, la gara scatterà domenica alle 12.00.

Luca Pellegrini - Da Imola