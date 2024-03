Nuova avventura per Davide Valsecchi: sarà il "volto" dei campionati Formula X

La sua lunga esperienza maturata come opinionista e commentatore televisivo gli ha consentito di guadagnarsi la simpatia e la stima da parte del grande pubblico della Formula 1. Ma adesso per Davide Valsecchi si aprono le porte di una nuova avventura: da questa stagione, infatti, l'ex-campione GP2 sarà infatti il “volto” in pista della Formula X, grazie alla sua presenza nelle principali tappe del campionato che scatterà dal Mugello il prossimo 23-24 Marzo.

Valsecchi torna al microfono in Formula X

Chiusa la sua parentesi che lo ha visto militare per svariati anni nella squadra di Sky Sport F1, Davide Valsecchi ha ufficializzato nelle scorse ore la sua nuova collaborazione con FX Racing Weekend, che lo vedrà impegnato in pista nel duplice ruolo di commentatore e opinionista al fianco di Marco Privitera e dello staff del campionato. Una bella sfida per l'ex-pilota comasco, il quale sarà chiamato a raccontare con il suo consueto stile le gare di una realtà ormai consolidatasi negli ultimi anni tra quelle di riferimento nel panorama del motorsport italiano.

FX Racing Weekend: una realtà in crescita

All'interno del contenitore FX Racing Weekend, infatti, sono previste ai nastri di partenza della stagione 2024 un totale di ben 14 categorie, suddivise in svariati appuntamenti previsti nell'arco della stagione sui principali autodromi italiani. Tra di esse, spiccano la GT4 Italy (forte della partnership ufficiale con SRO Motorsport), la Supersport Series e la categoria Turismo ATCC Italy tra i campionati a ruote coperte, mentre saranno della partita anche le serie riservate alle monoposto come FX Pro Series (che vede al via le Tatuus ex-Formula 4), Trofeo Predator's e FX2. In totale si prevede la partecipazione tra le varie categorie di oltre 300 piloti, tra i quali vi sarà anche il popolare youtuber Alberto Naska, alle prese con il doppio impegno nella FX Pro Series e nella Lotus Cup Italia.

Valsecchi ha così commentato la sua nuova avventura in Formula X in un video postato sui Social del campionato:

Ciao ragazzi! La passione per il motorsport non ci molla mai…sono felice di annunciarvi che quest’anno sarò presente nei principali eventi della stagione per raccontarvi un campionato spettacolare e divertentissimo: la Formula X!

Si parte al Mugello il 23-24 Marzo: io vi aspetto in pista e…welcome to the show!

L'organizzatore FX Racing Weekend, Luca Panizzi, ha così commentato il nuovo acquisto:

Siamo felici ed orgogliosi di dare il benvenuto a Davide nello staff FX! Una nuova importante collaborazione che conferma ancora una volta l'attenzione del nostro progetto per una comunicazione giovane, avvincente ed efficace! Siamo agli inizi di una nuova stagione e sono tante le novità che ci aspettano per portare gli FX Racing Weekend ad essere, oltre ad uno dei riferimenti nel Motorsport Italiano, la casa di tutti gli appassionati di Motori! I nostri Piloti saranno i protagonisti di uno Show sempre più orientato ai Fans con aree commerciali, eventi nel Paddock e Media session sempre di qualità maggiore! Valsecchi sarà in pista nei nostri principali Racing Weekend e curerà con Marco Privitera gli approfondenti e una nuova rubrica in diretta dopo ogni round stagionale!

Tutte le gare del campionato saranno trasmesse in diretta streaming sui canali Social di FX Racing Weekend (canale YouTube e pagina Facebook) e su LiveGP.it, anche quest'anno media partner in esclusiva della serie tricolore.