ACI GT | Ceccato Racing svela gli equipaggi per il Tricolore 2024

Manca ormai un mese e mezzo all’inizio del Campionato Italiano GT, e molti degli equipaggi che saranno protagonisti stanno iniziando a delinearsi. Tra questi, quelli dei campioni Sprint 2023, il team Ceccato Racing, che in questi ultimi giorni ha sciolto le riserve e indicato chi sarà al via delle bellissime e velocissime BMW M4 GT3.

Klingmann saluta Spengler e trova Hesse

Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l’arrivo, per la Sprint, al volante della BMW #8 del portoghese Ebrahim e di Federico Malvestiti, in queste ore Ceccato Racing ha svelato tutti i propri equipaggi per la stagione 2024. Jens Klingmann, campione 2023 di categoria, è stato confermato; a dargli il cambio, però, non avrà più un campione come Bruno Spengler, ma il giovane e velocissimo tedesco Max Hesse.

Una coppia tutta teutonica, dunque, che non vede l’ora di iniziare e che ha un solo obiettivo in mente: difendere il titolo conquistato al termine di una battaglia senza esclusione di colpi con i ragazzi del VSR. Nel GT Endurance, la #7 sarà affidata all’esperto Stefano Comandini, che farà da chioccia ai giovani Guerra e Denes, new entry del team e campione Pro-Am la passata stagione. La vettura gemella sarà invece portata in pista da De Luca, Cassarà e Nilsson, tutti confermati dalla passata stagione. Si prospetta un’altra stagione di alto livello per il team diretto da Roberto Ravaglia, più che mai pronto all’azione.

Dopo la passata stagione agonistica che ci ha visto protagonisti e vincitori, affrontiamo il 2024 consapevoli di voler confermare la competitività della BMW M4 GT3, ed è un piacere accogliere nella squadra piloti nuovi e giovani come Hesse, Ebrahim, Malvestiti e non per ultimo Philippe, per lui sarà un passaggio naturale visto che compete già nel Team eSports di BMW.

Tresor Audi Sport al ritorno in patria

Restando in ambito, diciamo così, tedesco, è da registrare un gradito ritorno negli autodromi di casa nostra per quanto riguarda il GT. Tresor Audi Sport, infatti, ha ufficializzato proprio in questi giorni la propria partecipazione sia nella Sprint che nell’Endurance. Una decisione importante, che riporterà il team di Ferdinando Geri nella categoria che lo ha in qualche modo lanciato anche a livello europeo.

Alla guida dall’Audi R8 LMS GT EvoII, al momento, i piloti confermati sono Pietro Delli Guanti, che ha portato la vettura l’anno scorso alla conquista del terzo posto nella categoria Silver nel GT World Challenge Europe, e Rocco Mazzola, giovane promettente del mondo GT3. Entusiasta Geri, che ha avuto parole importanti per il proprio team.

Aggiungiamo un tassello importante all’attività sportiva 2024 con la presenza nel Campionato Italiano Gran Turismo come Tresor Audi Sport Italia. Questo programma ci consentirà di lavorare ancora di più con i giovani talenti del nostro vivaio permettendo loro di costruire un’importante esperienza nella serie tricolore GT che anche quest’anno si conferma di alto livello.

L’attesa cresce, dunque, per il primo round del Campionato Italiano GT, che scatterà nel weekend del 3-5 maggio 2024 al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Nicola Saglia